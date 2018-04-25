ВСУ вошли в десятку самых сильных европейских армий - Порошенко

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Вооруженные силы Украины (ВСУ) вошли в десятку сильнейших армий Европы и занимают восьмое место среди стран, не входящих в состав НАТО, сообщил в среду президент Петр Порошенко.

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"ВСУ вошли в десятку сильнейших армий Европы. По версии Global Firepower украинская армия — сильнейшая на европейском континенте среди вооруженных сил стран — не членов НАТО. Гордимся нашими военными!" — написал глава государства в своем микроблоге в Twitter.

ЗСУ увійшли до десятки найсильніших армій Європи.



За версією Global Firepower саме українська армія – найсильніша на європейському континенті серед збройних сил країн-не членів НАТО.



Пишаємося нашими військовими!#НоваАрмія pic.twitter.com/UQaJMq9dc0 — Петро Порошенко (@poroshenko) 25 апреля 2018 г.

ВСУ за год поднялись на одну строчку в рейтинге сильнейших армий мира Global Firepower и заняли 29 место.

Ранее Порошенко написал в Twitter, что считает украинскую армию "одной из самых эффективных в Европе". Такое заявление президент страны объяснил "лучшими результатами украинских десантников на курсе контрштурмовых действий в Польше".