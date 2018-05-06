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    В Донбассе возобновил работу обстрелянный КПП "Гнутово"

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    Спустя сутки после обстрела контрольно-пропускного пункта "Гнутово" в Донецкой области его работа возобновлена. Накануне по КПП было выпущено два противотанковых снаряда.
    Автомобили стоят перед контрольно-пропускном пунктом (КПП) в с. Гнутово. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. В Донецкой области утром в воскресенье возобновил работу контрольно-пропускной пункт "Гнутово", сообщает Госпогранслужба Украины.

    Накануне, около 9.00 5 мая пункт был дважды обстрелян противотанковыми снарядами. Военнослужащие Донецкого пограничного отряда были вынуждены прекратить пропускные операции в КПВВ "Гнутово".

    Операція об'єднаних сил / Joint forces operation
    На месте обстрела КПВВ "Гнутово"

    "Сегодня контрольный пункт въезда-выезда" Гнутово "уже работает в штатном режиме", — говорится в сообщении Госпогранслужбы.

    Ранее пресс-секретарь Государственной  пограничной службы Украины Олег Слободян сказал, что 5 мая во время обстрелов на пункте пропуска находилось около 100 человек и 40 автомобилей.

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