В Донбассе возобновил работу обстрелянный КПП "Гнутово"

КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. В Донецкой области утром в воскресенье возобновил работу контрольно-пропускной пункт "Гнутово", сообщает Госпогранслужба Украины.

Накануне, около 9.00 5 мая пункт был дважды обстрелян противотанковыми снарядами. Военнослужащие Донецкого пограничного отряда были вынуждены прекратить пропускные операции в КПВВ "Гнутово".

Операція об'єднаних сил / Joint forces operation На месте обстрела КПВВ "Гнутово"

"Сегодня контрольный пункт въезда-выезда" Гнутово "уже работает в штатном режиме", — говорится в сообщении Госпогранслужбы.

Ранее пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян сказал, что 5 мая во время обстрелов на пункте пропуска находилось около 100 человек и 40 автомобилей.