Силовики: ополченцы обстреляли КПВВ "Гнутово", идет эвакуация

КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Силовики заявили, что ополченцы в субботу утром дважды обстреляли контрольно-пропускной пункт въезда-выезда "Гнутово" в Донбассе, людей эвакуировали, пострадавших нет.

По словам силовиков, ополченцы около 9.00 и 10.00 в субботу "дважды совершили обстрел контрольно-пропускного пункта въезда-выезда (КПВВ) Гнутово, что на мариупольском направлении".

"На КПВВ находилось много гражданских лиц, которых эвакуировали в укрытия", — говорится в сообщении пресс-центра операции объединенных сил Украины.

По данным силовиков, в результате обстрела повреждены два автомобиля, люди не пострадали. Работу КПВВ приостановили.

Президент Украины Петр Порошенко в понедельник, 30 апреля, подписал указ о завершении антитеррористической операции в Донбассе, которая длилась более четырех лет. Вместо этого в регионе началась операция объединенных сил Украины. По мнению Киева, предыдущий формат операции исчерпал себя. Теперь руководство военной операцией перешло от Службы безопасности Украины непосредственно к военным.