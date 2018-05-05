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    Силовики: ополченцы обстреляли КПВВ "Гнутово", идет эвакуация

    Тема:

    Прощай, АТО! Операция объединенных сил в Донбассе (524)

    (обновлено: )15701
    Силовики сообщили, что ополченцы в субботу "дважды совершили обстрел контрольно-пропускного пункта въезда-выезда (КПВВ) Гнутово, что на мариупольском направлении".
    На месте обстрела КПВВ Гнутово
    Операція об'єднаних сил / Joint forces operation

    КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Силовики заявили, что ополченцы в субботу утром дважды обстреляли контрольно-пропускной пункт въезда-выезда "Гнутово" в Донбассе, людей эвакуировали, пострадавших нет.

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    По словам силовиков, ополченцы около 9.00 и 10.00 в субботу "дважды совершили обстрел контрольно-пропускного пункта въезда-выезда (КПВВ) Гнутово, что на мариупольском направлении".

    "На КПВВ находилось много гражданских лиц, которых эвакуировали в укрытия", — говорится в сообщении пресс-центра операции объединенных сил Украины.

    По данным силовиков, в результате обстрела повреждены два автомобиля, люди не пострадали. Работу КПВВ приостановили.

    Президент Украины Петр Порошенко в понедельник, 30 апреля, подписал указ о завершении антитеррористической операции в Донбассе, которая длилась более четырех лет. Вместо этого в регионе началась операция объединенных сил Украины. По мнению Киева, предыдущий формат операции исчерпал себя. Теперь руководство военной операцией перешло от Службы безопасности Украины непосредственно к военным.

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