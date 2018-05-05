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    Силовики и ополченцы обвиняют друг друга в обстреле КПВВ "Гнутово"

    Тема:

    Прощай, АТО! Операция объединенных сил в Донбассе (525)

    (обновлено: )24330
    В самопровозглашенной ДНР сообщили, что обстрел пункта пропуска вели не ополченцы, а силовики из противотанковой управляемой ракетой.
    Обстрел Гнутово
    Операція об'єднаних сил / Joint forces operation

    ДОНЕЦК, 5 мая — РИА Новости Украина. Заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что обстрел пункта пропуска "Гнутово" в Донбассе вели силовики, а не ополченцы, как говорят в Киеве, сообщают РИА Новости.

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    Ранее силовики заявили, что ополченцы в субботу утром дважды обстреляли контрольно-пропускной пункт въезда-выезда "Гнутово" в Донбассе. Отмечалось, что в пункте пропуска находилось много гражданских лиц, которых эвакуировали в укрытия. По данным силовиков, в результате обстрела повреждены два автомобиля, люди не пострадали. Работу КПВВ приостановили.

    Глава подконтрольной Киеву Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей странице в Facebook сообщил, что ополченцы обстреляли КПВВ из противотанковых управляемых ракет. Пресс-секретарь государственной пограничной службы Украины Олег Слободян сказал, что во время обстрелов на пункте пропуска находилось около 100 человек и 40 автомобилей.

    Басурин заявил, что обстрел пункта пропуска вели не ополченцы, а силовики. "В утреннее время подразделениями третьего полка сил спецопераций ВС Украины, прикрывающих свои действия националистическими формированиями "Украинской добровольческой армии", был произведен обстрел КПВВ "Гнутово" из противотанковой управляемой ракетой", — сказал журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР.

    По его словам, пострадавших нет, повреждены несколько автомобилей. Он назвал обстрел провокацией, цель которой — обвинить ДНР в обстрелах мирных граждан. "Такая череда варварских обстрелов пропускных пунктов направлена на сокращение потока граждан, пересекающих линию разграничения, чтобы тем самым полностью отрезать Донбасс от оставшейся под контролем Киева части Украины", — добавил Басурин.

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