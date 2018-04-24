Задержание ополченца ЛНР на КПП "Зайцево"

По данным пресс-службы, ополченец пешком пытался попасть на подконтрольную украинскими властям территорию через пункт пропуска "Зайцево" в Донецкой области.

"Во время досмотра жителя Краснодонского района (Луганская область), который пешком пересекал линию разграничения, правоохранители обнаружили военный билет так называемого "2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР", скрытый в обуви", — говорится в сообщении пресс-службы.

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В пресс-службе сообщили, что задержанному предъявлено подозрение по статье "создание террористической группы или террористической организации", избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.