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    Задержание ополченца ЛНР на КПП "Зайцево"

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    (обновлено: )24804
    Сотрудники Службы безопасности Украины задержали ополченца самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), который пытался попасть на подконтрольную ВСУ территорию для получения загранпаспорта гражданина Украины, заявила во вторник пресс-служба ведомства.
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    По данным пресс-службы, ополченец пешком пытался попасть на подконтрольную украинскими властям территорию через пункт пропуска "Зайцево" в Донецкой области.

    "Во время досмотра жителя Краснодонского района (Луганская область), который пешком пересекал линию разграничения, правоохранители обнаружили военный билет так называемого "2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР", скрытый в обуви", — говорится в сообщении пресс-службы.

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    В пресс-службе сообщили, что задержанному предъявлено подозрение по статье "создание террористической группы или террористической организации", избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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