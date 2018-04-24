О КПД лучше промолчать. Скорость работы ВР - один закон в неделю

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

У тех, кто на прошлой неделе хоть раз открывал новости в интернете, могло сложиться впечатление, что Верховная Рада в кои-то веки принялась за ударную работу.

Но, по факту, парламент в очередной раз продемонстрировал видимость бурной деятельность. Львиную долю времени уделив вопросам самопиара, главный законодательный орган страны полностью проигнорировал то, чего от него действительно ожидали.

Отложим "на потом"

Несмотря на то, что перед уходом на трехнеденельные "майские" выходные Верховная Рада должна была закрыть ряд важных вопросов, весь свой пыл депутаты растратили на то, что рискует оказаться очередным "пшиком".

Речь, естественно, о пафосном обращении парламента к Вселенскому Патриарху, которого ВР попросила предоставить автокефалию украинской церкви. Но, сосредоточив все свое внимание на церковных делах, к которым власть, по идее, вообще не имеет никакого отношения, депутаты и не притронулись к по-настоящему важным вещам.

По факту, за всю неделю Рада приняла только один важный закон, направленный на соцобеспечение пенсионеров-"чернобыльцев". Хотя, до этого планы на этот рабочий период были огромными.

В частности, широко анонсировалась инициатива по созданию на базе Налоговой полиции Национального бюро по финансовым расследованиям. Он отложен "на потом".

"Подвис" в зале Верховной Рады и новый избирательный кодекс, о котором достаточно много говорили накануне пленарной недели.

"Судя по всему, со стороны "Блока Петра Порошенко" не было большого желания переходить к пропорциональной системе", — говорит политолог Алексей Якубин. — Несмотря на то, что в закон было внесено огромное количество правок, новый кодекс даже не внесли в зал ВР. В коалиции боятся даже случайного его появления в зале, ведь может так сложиться, что за него в итоге проголосуют, как это вышло в первом чтении".

Битва за выборы

Отсутствует ясность и в вопросе с определением нового состава Центризбиркома. Его вполне могли и закрыть на той неделе, но до конкретики так и не дошли. Как считает Якубин, у парламентского большинства по-прежнему нет договоренности по кадровому составу Центральной избирательной комиссии.

"В коалиции понимают, что за каждую кандидатуру в ЦИК нужно голосовать отдельно, а не пакетным голосованием. А это уже чревато "кидком" одной из групп. Кроме того, утвержденный список входит в противоречия с резолюцией ПАСЕ, которая советовала, чтобы он был пропорционален партиям, представленным в парламенте. По факту, даже если бы ВР и приступила к голосованию, она бы не избежала международного скандала", — говорит политолог.

По словам Якубин, сегодня "Народный фронт" всеми силами пытается выбить у Порошенко возможность спекулировать на теме досрочных парламентских выборов.

"В этой политсиле прекрасно понимают, что если ЦИК будет сформирован, то президент сможет блефовать темой досрочных парламентских выборов. Она, кстати, не случайно появилась в информационном пространстве. Не исключено, что в "НФ" решили затянуть вопрос аж до осени, когда Порошенко по закону не сможет распустить парламент", — считает эксперт.

Отчет пока отложили

Не увидели в Верховной Раде и анонсированного накануне этой пленарной недели отчета Кабмина. Вместо этого Владимир Гройсман и члены его правительства пришли на плановый час вопросов в пятницу.

"В итоге отчет вообще перенесен на лето, а уже второй год правительство не отчитывается в Верховной Раде. В "Народном фронте" не исключают, что большая часть "БПП" может проголосовать за негативный вердикт отчета Кабмина, и это "подвесит" Гройсмана. Но в "НФ" больше переживают за остальных своих членов правительства, в частности, главу МВД Арсена Авакова. Поэтому вопрос отчета Кабмина пока поднимать не будут", — резюмировал Алексей Якубин.