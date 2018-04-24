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    Происшествия

    Во Львове СБУ сожгла наркотики на 50 млн грн

    (обновлено: )4501
    В СБУ сообщили, что мужчина, гражданин Украины, пытался провести на территорию страны 257 кг 400 г марихуаны, используя тайник - двойное дно в машине.
    Во Львове сожгли рекордную партию наркотиков
    galinfo.com.ua

    КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Во Львове Служба безопасности Украины сожгла наркотики, которые были изъяты еще в 2014 году.

    В августе 2014 года на пункте пропуска Рава-Русская спецслужба обнаружила и изъяла рекордное за последнее время количество наркотических веществ, сообщает Гал-инфо. Тогда задержали автомобиль Mercedes Sprinter. Водитель, гражданин Украины, пытался провести на территорию Украины 257 кг 400 г марихуаны. У него был тайник — двойное дно в машине. 

    galinfo.com.ua
    Во Львове сожгли рекордную партию наркотиков
    galinfo.com.ua
    Во Львове сожгли рекордную партию наркотиков

    Наркотики были прессованными в бруски и расфасованы в 137 пластиковых пакетов.

    Мужчину посадили на 10 лет, а по решению суда наркотики сожгли в котельной следственного управления СБУ.

    В СБУ заверили, что сжигание является безопасным для окружающей среды, так как у службы есть оборудование и спецкотельная.

    Ранее сообщалось, что сотрудники Пограничного управления ФСБ по Крыму задержали в поселке Ленино гражданина Украины, хранившего в доме пистолет кустарного производства и наркотические вещества.

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