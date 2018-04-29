В Донбассе десятки обстрелов: ранены семь бойцов ВСУ

КИЕВ, 29 апр — РИА Новости Украина. В Донбассе Вооруженные силы Украины зафиксировали 61 обстрел своих позиций за минувшие сутки, 28 апреля. При обстрелах ранения и повреждения получили семеро военнослужащих, говорится в сообщении пресс-центра штаба спецоперации в Донбассе.

"В результате вражеских обстрелов четверо украинских воинов получили ранения. Еще трое наших армейцев — получили боевые травмы. Пострадавших защитников доставили в лечебные учреждения и оказали квалифицированную медицинскую помощь", — сообщают представители ВСУ.

По информации украинских военных, на Луганском направлении велись обстрелы из 122-миллиметровой артиллерии, минометов калибра 120 и 82 мм. Под удар попали позиции ВСУ в Новотошковском, под Троицким и Луганским, вблизи Причепиловки, Новозвановки и Новоселовки.

На Донецком направлении, как сообщают ВСУ, обстрелы из минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия велись по Авдеевке, под Богдановкой и Новотроицким. Кроме того, оружие было применено в районе Шахты "Бутовка" и населенного пункта Водяное.

Напомним, Командование Объединенного оперативного штаба с 30 апреля введет особый порядок в Донецкой и Луганской областях, он вступит в силу с началом операции Объединенных сил.

Ранее командующий операцией Сергей Наев заявил, что зоной проведения Операции объединенных сил по защите суверенитета Украины, которая придет на смену АТО, станет вся территория Донецкой и Луганской областей, а не отдельные населенные пункты, как предусматривала АТО.