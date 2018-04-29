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    В Донбассе десятки обстрелов: ранены семь бойцов ВСУ

    (обновлено: )36340
    По данным вооруженных сил Украины, в Донецкой и Луганской области позиции украинских военных были обстреляны из 122-миллиметровой артиллерии, минометов калибра 120 и 82 мм, а также гранатометов.
    Авдеевка, Донбасс
    Associated Press Inna Varenytsia

    КИЕВ, 29 апр — РИА Новости Украина. В Донбассе Вооруженные силы Украины зафиксировали 61 обстрел своих позиций за минувшие сутки, 28 апреля. При обстрелах ранения и повреждения получили семеро военнослужащих, говорится в сообщении пресс-центра штаба спецоперации в Донбассе.

    Ситуация в Авдеевке
    Пресс-центр АТО / Facebook
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    "В результате вражеских обстрелов четверо украинских воинов получили ранения. Еще трое наших армейцев — получили боевые травмы. Пострадавших защитников доставили в лечебные учреждения и оказали квалифицированную медицинскую помощь", — сообщают представители ВСУ.

    По информации украинских военных, на Луганском направлении велись обстрелы из 122-миллиметровой артиллерии, минометов калибра 120 и 82 мм. Под удар попали позиции ВСУ в Новотошковском, под Троицким и Луганским, вблизи Причепиловки, Новозвановки и Новоселовки.

    На Донецком направлении, как сообщают ВСУ, обстрелы из минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия велись по Авдеевке, под Богдановкой и Новотроицким. Кроме того, оружие было применено в районе Шахты "Бутовка" и населенного пункта Водяное.

    Напомним, Командование Объединенного оперативного штаба с 30 апреля введет особый порядок в Донецкой и Луганской областях, он вступит в силу с началом операции Объединенных сил.

    Ранее командующий операцией Сергей Наев заявил, что зоной проведения Операции объединенных сил по защите суверенитета Украины, которая придет на смену АТО, станет вся территория Донецкой и Луганской областей, а не отдельные населенные пункты, как предусматривала АТО.

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