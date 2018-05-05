Силовики заявили, что ополченцы в результате обстрелов понесли потери

КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Представители военных заявили о пяти случаях обстрела их позиций в Донбассе за сутки.

Президент Украины Петр Порошенко в понедельник, 30 апреля, подписал указ о завершении антитеррористической операции в Донбассе, которая длилась более четырех лет. Вместо этого в регионе началась операция Объединенных сил Украины. По мнению Киева, предыдущий формат операции исчерпал себя. Теперь руководство военной операцией перешло от Службы безопасности Украины непосредственно к военным.

Согласно сообщению пресс-центра операции в соцсети Facebook, за прошедшие сутки "враг пять раз использовал запрещенную артиллерию".

Военные заявляют, что ополченцы понесли потери. "Потеряли троих человек и трое получили ранения", — говорится в сообщении. Подтверждением информации от ополченцев РИА Новости не располагает.