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    Силовики заявили, что ополченцы в результате обстрелов понесли потери

    Тема:

    Прощай, АТО! Операция объединенных сил в Донбассе (522)

    (обновлено: )37705
    Операция Объединенных сил Украины сообщает, что ополченцы понесли потери, три человека погибли и еще трое получили ранения.
    Военные в Донбассе
    Министерство обороны Украины

    КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Представители военных заявили о пяти случаях обстрела их позиций в Донбассе за сутки.

    Украинский военный. Архивное фото
    Facebook/пресс-центр АТО
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    Президент Украины Петр Порошенко в понедельник, 30 апреля, подписал указ о завершении антитеррористической операции в Донбассе, которая длилась более четырех лет. Вместо этого в регионе началась операция Объединенных сил Украины. По мнению Киева, предыдущий формат операции исчерпал себя. Теперь руководство военной операцией перешло от Службы безопасности Украины непосредственно к военным.

    Согласно сообщению пресс-центра операции в соцсети Facebook, за прошедшие сутки "враг пять раз использовал запрещенную артиллерию".

    Военные заявляют, что ополченцы понесли потери. "Потеряли троих человек и трое получили ранения", — говорится в сообщении. Подтверждением информации от ополченцев РИА Новости не располагает.

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    Военные в Донбассе
    Прощай, АТО! Операция объединенных сил в Донбассе
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