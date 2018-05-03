Завершение АТО. Украина начинает воевать?

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

С 30 апреля АТО на востоке Украины официально изменила свой статус на операцию Объединенных сил соответствии с законом "Об особенностях государственной политики и обеспечения государственного суверенитета страны на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях". Управлять Объединенными силами будет генерал-лейтенант Сергей Найев, назначенный на должность президентом 16 марта этого года.

Переформатирование АТО пркомментировал кандидат политических наук Андрей Дацюк в эфире радиостанции Голос Столицы.

(текст публикуется на языке оригинала)

Командування об’єднаного оперативного штабу оприлюднило нові правила пропускного режиму на Донбасі. Почнуть вони діяти від 30 квітня і замість АТО почнеться Операція об’єднаних сил. До початку дії операції ми розуміємо, що все вже готове?

— Якщо все готове, тоді все прекрасно. Проте в нас, як завжди, все готове, але не на 100%. Неможливо собі уявити ситуацію, коли можна бути на 100% готовим в такому конфлікті, який там на сьогодні відбувається? На 100% важко сказати, що все готово? Що стосується цих правил, то вони покликані, передусім, підвищити рівень безпеки, тому що, справді, там є обхідні шляхи, там з зони ДНР, ЛНР так званих вивозять зброю і її затримує СБУ, якісь вантажі зі зброєю не затримують. Багато є інших особливостей і ми повинні ще одну річ розуміти, що дуже багато бланків паспортів, які були в Криму, які були в державних органах, печатки, бланки паспортів Донецька, Луганська, інших міст вони опинились в руках російських спеціальних служб і в руках бойовиків, колаборантів, які прекрасно можуть їх використовувати. Тобто для того, щоб легалізувати диверсанта в Україні, потрібно просто видати йому справжній український паспорт зі справжньою печаткою і числом, йому там що завгодно можна вписати: де він народився, якого року народження, що паспорт виданий, де і все повністю, відповідна печатка буде і ніхто не зможе сказати, що це підробка.

Читайте также: Дубинский: зачем мы платим военный сбор клоуну в камуфляже?

Що він щирий тернопільський бандерівець.

— Не знаю, донецький, скоріше, бандерівець, тому що навряд чи там є тернопільські печатки, хоча їх зробити можна. Але ж питання в тому, що ця людина, і таких людей може бути дуже багато, які можуть перетинати лінію розмежування різними шляхами і це не секрет ні для кого, що затримують вантажі зі зброєю, яка закладки робить, наприклад, для чого робиться це. наприклад, перевозиться вантаж. Там зброї необлікованої дуже багато. Диверсійна група, вона, як правило, може, якщо це диверсія буде не десь на лінії, ближче до лінії фронту, а десь в глибокому тилу українських військ або де ми говоримо на території мирної України, де є стратегічні об’єкти, наприклад, для того люди просто з українськими паспортами, з банками, сметаною, овочами просто проходять лінію розмежування, нормальні собі мирні люди.

Як ми бачили цей меблевий фургон.

— Так, меблевий фургон, будь ласка. Я не я і хата не моя, я нічого не віз і що це таке, просто взявся меблі перевезти, а що там були 120-міліметрові міни для мінометів, я ж не знаю, що в тих меблях, автомати, стволи, ці всі речі, а інший вантаж перевозиться. Таким чином робиться закладка так звана, потім диверсійна група в потрібний момент може озброїтись повністю для того, щоб вести бойові дії і влаштовувати вибухи. Тобто через лінію розмежування проходять цілком лояльні українські громадяни з легальними українськими документами, а потім інші перевозять зброю, її закладають. Це один лише із варіантів, який може бути використаний диверсантами з метою здійснення диверсійних операцій, а також терористичних актів на території України. Знаєте, ті зміни означають, що офіційно уже, якщо так взяти під кінець четвертого року міжнародного збройного конфлікту, часто називають війною, ми почали усвідомлювати через чотири роки після початку війни ми все ж таки починаємо, можливо, воювати.

Ранее военный эксперт Олег Жданов заявил, что с окончанием АТО для солдат в окопах меняется только название.

А директор Института информационного общества Ярослав Павловский спрознозировал, возможен ли прогресс на Донбассе после переформатирования АТО.