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    "Пасхальное" перемирие в Донбассе: Киев заявил о более 1,5 тыс нарушениях

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    Прощай, АТО! Операция объединенных сил в Донбассе (516)

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    Пресс-секретарь представителя Киева на переговорах в Минске, экс-президента Украины Леонида Кучмы, назвала число нарушений "пасхального" перемирия в Донбассе.
    Украинские военные близ Дебальцево
    REUTERS Gleb Garanich

    КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Ополченцы боле 1,5 тысячи раз с начала введения "пасхального" перемирия, которое было объявлено 30 марта в Донбассе, открыли огонь по позициям украинских силовиков, заявила Дарья Олифер — пресс-секретарь представителя Киева на переговорах в Минске, экс-президента Украины Леонида Кучмы.

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    В пятницу в Минске прошли заседания контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе и ее тематических подгрупп.

    "За 34 дня, с тех пор как было объявлено так называемое "пасхальное перемирие"… украинская сторона зафиксировала одно боестолкновение и 1512 обстрелов со стороны НЗФ ОРДЛО (незаконных вооруженных формирований отдельных районов Донецкой и Луганской областей – ред.), почти все обстрелы были прицельными", — написала Олифер в пятницу на своей странице в Facebook.

    По ее словам, эскалация в Донбассе продолжается и усиливается как по количеству обстрелов, так и по типам применяемого оружия.

    Напомним, в понедельник, 30 апреля, президент Петр Порошенко официально объявил о завершении Антитеррористической операции в Донбассе и начале Операции объединенных сил. Со сменой формата военной операции в Донбассе вводится и особый порядок в регионе.

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