В Киеве назвали спорные данные о числе подорвавшихся насмерть в Донбассе

КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Министерство по вопросам временно оккупированных территорий Украины (МОТУ) сообщило, что на подконтрольной Киеву территории Донбасса за время конфликта от мин и взрывоопасных предметов погибли по меньшей мере 355 мирных жителей и более 1,4 тысячи получили ранения.

В начале апреля пресс-служба Минобороны Украины опубликовала данные, согласно которым более 2,5 тысяч мирных жителей погибли в Донбассе с начала военной операции из-за подрывов на взрывоопасных предметах. Таким образом, разница в озвученных ведомствами данных составляет более двух тысяч человек.

"В период с мая 2014 года по март 2018 года от мин и взрывоопасных остатков войны на подконтрольной Украине территории Донбасса погибли, по меньшей мере, 355 гражданских лиц, 1456 получили ранения. Об этом свидетельствуют собранные отделениями министерства в Донецкой и Луганской областях и подтвержденные данные от органов исполнительной власти и местного самоуправления", — говорится в сообщении МОТУ.

В частности, по данным ведомства, в Донецкой области погибли 178 человек и 1108 были ранены, в Луганской области число погибших достигло 177, раненых – 348.

Напомним, в понедельник, 30 апреля, президент Петр Порошенко официально объявил о завершении Антитеррористической операции в Донбассе и начале Операции объединенных сил. Со сменой формата военной операции в Донбассе вводится и особый порядок в регионе.