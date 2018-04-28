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    СЦКК: обстреляна Донецкая фильтровальная станция

    (обновлено: )16210
    По данным представителей Киева в СЦКК, за субботу были трижды обстреляны прилегающие к ДФС территории с применением минометов 82 и 120 калибра и стрелкового оружия.
    Донецкая фильтровальная станция
    пресс-центра штаба АТО в Facebook

    КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. Представители Киева в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили, что ополченцы трижды в субботу, 28 апреля, обстреляли территорию, прилегающую к Донецкой фильтровальной станции.

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    Сообщается, что они применили минометы и стрелковое оружие.

    "Представители СЦКК сообщают, что в субботу, начиная с 10.00 боевики трижды обстреляли прилегающие к ДФС территории с применением минометов 82 и 120 калибра и стрелкового оружия. В результате были сорвано безопасное передвижение рабочего персонала к ДФС для обеспечения работы станции", — говорится в сообщении на странице пресс-центра военной операции украинских силовиков в Facebook.

    Также сообщается, что обстрел был осуществлен "несмотря на проведение здесь зеркального патрулирования наблюдателями представителями Киева в СЦКК и СММ ОБСЕ".

    Ранее сообщалось, что поселок Докучаевск в Донецкой области попал под массированный артиллерийский обстрел в субботу, 28 апреля, в результате сего погибли двое мирных жителей, еще один человек получил ранение.

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