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    Изменение формата спецоперации в Донбассе: главные моменты

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    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие (618)

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    С 30 апреля в Украине официально прекращена Антитеррористическая операция. Ей на смену пришла Операция объединенных сил (ООС), которую теперь возглавит не СБУ, а военные.
    Донбасс без АТО: главные изменения
    РИА Новости Украина

    Новой "операцией" будет руководить командующий Сергей Наев, которого назначил президент. По словам министра обороны Степана Полторака, командующий объединенных сил будет управлять подготовкой и руководством всех сил обороны – не только ВСУ, но и СБУ, полиции, Нацгвардии, пограничников.

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    С началом операции Объединенных сил на Донбассе также начнет действовать "особый порядок". 27 апреля Командование Объединенного оперативного штаба опубликовало текст соответствующего распоряжения.  

    Среди главных новаций — теперь на Донбассе появятся зоны, полностью закрытые для гражданских, или с официально введенным ограниченным доступом. Между тем, военные получат полномочия применять оружие, задерживать людей, проверять документы, осматривать личные вещи и транспорт.

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