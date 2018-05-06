Изменение формата спецоперации в Донбассе: главные моменты

Новой "операцией" будет руководить командующий Сергей Наев, которого назначил президент. По словам министра обороны Степана Полторака, командующий объединенных сил будет управлять подготовкой и руководством всех сил обороны – не только ВСУ, но и СБУ, полиции, Нацгвардии, пограничников.

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С началом операции Объединенных сил на Донбассе также начнет действовать "особый порядок". 27 апреля Командование Объединенного оперативного штаба опубликовало текст соответствующего распоряжения.

Среди главных новаций — теперь на Донбассе появятся зоны, полностью закрытые для гражданских, или с официально введенным ограниченным доступом. Между тем, военные получат полномочия применять оружие, задерживать людей, проверять документы, осматривать личные вещи и транспорт.

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