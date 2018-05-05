Тука и Вовк о продолжении АТО в Донбассе после смены формата

Ни с юридической, ни с логической точки зрения введение нового формата в Донбассе не означает, что одновременно с ним не может происходить антитеррористическая операция (АТО), заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

В эфире телеканала ZIK руководитель Главного следственного управления СБУ в 2014-2015 годах Василий Вовк отметил, что "на самом деле, АТО на Донбассе не завершилась, ведь нет решения, которое было бы принято уполномоченным законом лицом".

"Да и АТО мне больше нравится, чем ООС. Ведь АТО предусматривает освобождение территорий, освобождение заложников и объектов. А они уже освобождены? Нет! Так на основании чего завершать АТО?" — высказался Вовк.

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Георгий Тука в этой связи добавил, что ни с юридической, ни с логической точки зрения введение нового формата в Донбассе не означает, что одновременно с Операцией объединенных сил (ООС) не может происходить АТО.

"Антитеррористическая операция может происходить в разных городах, в любой точке Украины и одновременно в нескольких городах. Поэтому одно понятие вовсе не исключает другое", — сказал замминистра.

По мнению Вовка, руководство страны должно продолжить АТО, одновременно введя новый формат — ООС.

"Но теперь все перепутали. Как по мне, только для пиара. И мы забываем еще кое-что — предвыборную составляющую. Я здесь вижу большую опасность. Ведь закон о деоккупации регулирует правовые отношения на контролируемой Украиной территории Луганской и Донецкой областей, но не только. Зонами безопасности, согласно этому закону, могут быть Днепропетровская, Запорожская и Харьковская области. А теперь представим себе, что накануне выборов президента Муженко (глава Генштаба ВСУ — ред.) называет зонами безопасности территорию этих областей. Вот и вся логика закона", — подчеркнул бывший сбушник.

Напомним, в понедельник, 30 апреля, президент Петр Порошенко официально объявил о завершении Антитеррористической операции в Донбассе и начале Операции объединенных сил. Со сменой формата военной операции в Донбассе вводится и особый порядок в регионе.

По последним данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации обсуждается, в том числе, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.