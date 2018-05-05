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    Тука и Вовк о продолжении АТО в Донбассе после смены формата

    Тема:

    Прощай, АТО! Операция объединенных сил в Донбассе (522)

    (обновлено: )23002
    Экс-руководитель Главного следственного управления СБУ Василий Вовк отметил, что "АТО на Донбассе не завершилась", ведь нет соответствующего решения. Георгий Тука отметил, что новый формат операции в не исключает проведение АТО.
    Канал на Youtube ZIK

    Ни с юридической, ни с логической точки зрения введение нового формата в Донбассе не означает, что одновременно с ним не может происходить антитеррористическая операция (АТО), заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

    В эфире телеканала ZIK руководитель Главного следственного управления СБУ в 2014-2015 годах Василий Вовк отметил, что "на самом деле, АТО на Донбассе не завершилась, ведь нет решения, которое было бы принято уполномоченным законом лицом". 

    Украинский военный. Архивное фото
    Facebook/пресс-центр АТО
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    "Да и АТО мне больше нравится, чем ООС. Ведь АТО предусматривает освобождение территорий, освобождение заложников и объектов. А они уже освобождены? Нет! Так на основании чего завершать АТО?" — высказался Вовк.

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    Георгий Тука в этой связи добавил, что ни с юридической, ни с логической точки зрения введение нового формата в Донбассе не означает, что одновременно с Операцией объединенных сил (ООС) не может происходить АТО.

    "Антитеррористическая операция может происходить в разных городах, в любой точке Украины и одновременно в нескольких городах. Поэтому одно понятие вовсе не исключает другое", — сказал замминистра.

    По мнению Вовка, руководство страны должно продолжить АТО, одновременно введя новый формат — ООС.

    Подготовка к обмену военнопленными
    twitter.com/radiosvoboda
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    "Но теперь все перепутали. Как по мне, только для пиара. И мы забываем еще кое-что — предвыборную составляющую. Я здесь вижу большую опасность. Ведь закон о деоккупации регулирует правовые отношения на контролируемой Украиной территории Луганской и Донецкой областей, но не только. Зонами безопасности, согласно этому закону, могут быть Днепропетровская, Запорожская и Харьковская области. А теперь представим себе, что накануне выборов президента Муженко (глава Генштаба ВСУ — ред.) называет зонами безопасности территорию этих областей. Вот и вся логика закона", — подчеркнул бывший сбушник.

    Напомним, в понедельник, 30 апреля, президент Петр Порошенко официально объявил о завершении Антитеррористической операции в Донбассе и начале Операции объединенных сил. Со сменой формата военной операции в Донбассе вводится и особый порядок в регионе. 

    По последним данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации обсуждается, в том числе, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

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