Теракт во французской Ницце, попытка военного переворота в Турции, атака на полицию в Алма-Ате и Ереване в течение нескольких дней заставляют задуматься, не произойдет ли нечто подобное в Украине. А все предпосылки налицо.
Все больше "патриотов", еще вчера размахивающих флагами на баррикадах и носивших военную форму, оказываются за решеткой. И это неудивительно, так как в ряды революционеров нередко оказываются либо прохвосты, либо идейные фанатики.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.