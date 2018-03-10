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    василий вовк

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Василий Вовк
    Военный переворот в Украине. Вовк: никто ни от чего не застрахован
    18:42 18.07.2016
    1981Турция послепереворотная: Эрдоган, РФ и ЕС
    Теракт во французской Ницце, попытка военного переворота в Турции, атака на полицию в Алма-Ате и Ереване в течение нескольких дней заставляют задуматься, не произойдет ли нечто подобное в Украине. А все предпосылки налицо.
    Люстрация
    Очистка или потеря профессионалов? "За" и "против" люстрации
    12:59 23.06.2016
    325Новые чистки в рамках закона о люстрации
    Генерал майор СБУ Василий Вовк считает, что необходимо поддерживать процесс люстрации, поскольку это необходимый элемент в очистке власти. Но подход должен быть индивидуальным.
    Экс-нардеп от ВО Свобода Юрий Сиротюк зале заседаний Апелляционного суда в Киеве
    Радикалы за решеткой. Власти избавляются от "ура-патриотической" угрозы
    19:55 09.10.2015
    2500Расследование столкновений под Радой
    Все больше "патриотов", еще вчера размахивающих флагами на баррикадах и носивших военную форму, оказываются за решеткой. И это неудивительно, так как в ряды революционеров нередко оказываются либо прохвосты, либо идейные фанатики.
    Пожарные машины возле Василькова, где горит нефтебаза
    СБУ расследует дело о возможной экологической катастрофе в связи с пожаром
    20:45 12.06.2015
    391Пожары и их последствия в Киеве и области
    Начальник главного следственного управления Службы безопасности Украины Василий Вовк сообщил, что ведомство изучит вопрос о размещении это нефтебазы, которая расположена возле военной части.
    Представители ОБСЕ прибыли на место обстрела в Донецке
    Более 1,1 тыс человек считаются пропавшими без вести в зоне АТО - СБУ
    13:28 03.06.2015
    99Донбасс. Замороженный конфликт
    Начальник главного следственного управления СБУ Василий Вовк сообщил, что по состоянию на 9.00 3 июня 1179 человек считаются без вести пропавшими.
    Служба Безопасности Украины
    СБУ: дело задержанных военных РФ могут передать в международный суд
    23:17 24.05.2015
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    По словам начальника Главного следственного управления СБУ Василия Вовка, на время лечения задержанные военные будут содержаться "в специально оборудованных палатах".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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