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    Силовики сообщают о потерях в результате обстрелов ополченцев в Донбассе

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    Донбасс: "пасхальное" перемирие (455)

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    По данным пресс-центра Штаба АТО, за прошедшие сутки были зафиксированы "36 обстрелов позиций украинских защитников", один украинский военнослужащий погиб.
    Боец ВСУ в зоне АТО. Архивное фото
    REUTERS/Gleb Garanich

    КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. Военные заявили, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 36 раз открывали огонь по их позициям, один военнослужащий погиб, еще один получил ранения.

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    УНИАН
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    Как сообщает пресс-центр антитеррористической операции в Facebook, за прошедшие сутки были зафиксированы "36 обстрелов позиций украинских защитников". "К сожалению, вследствие… обстрелов один украинский защитник погиб. Еще один воин получил ранения", — уточняется в сообщении.

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    По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

    С полуночи 30 марта в Донбассе объявлено "пасхальное перемирие", о нарушении которого уже заявили все стороны конфликта. 

    Напомним, президент Украины Петр Порошенко анонсировал фактическое завершение антитеррористической операции в Донбассе 30 апреля, она будет переформатирована в Операцию объединенных сил.

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