Исследование: Донбасс устал от политики и популизма

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Общий кризис доверия к украинским институтам власти, потоковое восприятие информации, усталость от политики, неприятие политического сарказма и политизированного юмора, желание увидеть, наконец, "свет в конце тоннеля" — такие черты медиа-потребления выявили эксперты при проведении исследования на подконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей. И сделали выводы (производителям контента рекомендуют, в частности, использовать в сообщениях меньше эмоций, быть "конструктивными" в критике власти и т.д.).

Исследование было проведено в октябре-ноябре 2017 года организацией "Детектор Медиа" при финансовой поддержке проекта UCBI (который, в свою очередь, финансирует USAID). Эксперты работали в восьми городах, население которых превышает 100 тысяч человек.

Как отметила координатор исследования Евгения Олийнык, в качестве целевой группы на сей раз были выбраны люди аполитичные, не являющиеся приверженцами проукраинской или пророссийской позиции — то есть "те, с которыми можно работать". Методами проведения интервью в семьях и в работе в фокус-группах исследователи старались выяснить структуру медиа-потребления, причем на этот раз изучали не только потребление новостного контента, но также и развлекательного (телесериалы, мистика, шоу и пр.).

Устали от политики

Что же показало исследование медиа-предпочтений аполитичных жителей украинской территории Донбасса? Как отметила глава ГО "Детектор Медиа" Наталья Лигачева, прежде всего, исследователи выявили "общий кризис доверия к институциям правительственным и любым в Украине".

По ее словам, люди на исследованных территориях устали от политики, жаждут позитивного контента — то ли хотят увидеть свет в конце тоннеля, то ли надеются спрятаться от проблем. Но украинские СМИ — "очень далеки от потребностей аудитории".

Лигачева отметила такую особенность, как потоковое потребление информации, преподносимой телевидением (зрители не разбирают особенно, какой смотрят канал). Что касается информации, полученной через интернета, то здесь потребители более внимательны, могут назвать, каким ресурсом пользовались (впрочем, пользователи больше заглядывают в новостные агрегаторы, а не в конкретные СМИ).

По результатам исследования выяснилось, что не доверяют не только институтам. Подавляющему большинству респондентов из целевой аудитории (а это, напомним, "аполитичные" жители региона) сложно определить круг авторитетных журналистов, экспертов, лидеров общественного мнения.

"Значительная часть участников аргументировала такие сложности недостатком доверия (выделено в тексте отчета — Авт.) к известным лицам, что еще раз продемонстрировало чрезвычайную распространенность атмосферы недоверия к публичным лицам в целом", — отмечают исследователи.

Язык — не главное

Неожиданностью для экспертов стал тот факт, что язык (украинский или русский) не является для жителей региона главным фактором при выборе контента — выбирают сам контент.

Удивило, по словам Лигачевой, и другое: "даже в таких условиях" среди жителей среднего и старшего возраста оказалось много вполне продвинутых пользователей интернета, хорошо ориентирующихся в сетевых пространствах.

"Неожиданно много людей пользуются даже там (в Луганской и в Донецкой областях — Ред.) интернетом, они очень хорошо разбираются в том, что происходит, смотрят много сериалов через интернет, а не через ТВ", — сказала глава "Детектор Медиа" (что сказать: тут уже удивляет удивление экспертов! — Авт.).

Лигачева рассказала, что исследованная аудитория условно может быть разбита на две подгруппы: "активное меньшинство" и "пассивное большинство" потребителей информации. Люди в первой подгруппе способны, по мнению эксперта, сознательно не доверять получаемой информации, проверять ее. Во второй подгруппе люди склонны к "потоковому" потреблению информации, но — в целом недовольны ситуацией в стране и переносят свое недовольство на СМИ.

Откуда новости?

Как правило, местные новости жители региона получают из сообщений местных же новостных сайтов. Из столичных ресурсов упоминали такие ресурсы, как Корреспндент.net, Страна.ua, Гордон.ua, Обозреватель, Цензор.net.

Местные телеканалы люди знают, но особой популярностью оно не пользуется, отметила Лигачева, пояснив — много "паркета" и затянутостей. Поэтому смотрят "1+1", "Украина", "Интер", ICTV, "112 Украина".

Поэтому, при всей усталости зрителей от политики, известные в регионе персонажи — политики Вадим Рабинович, Юрий Бойко, Валерий Мураев, Надежда Савченко.

Значительно выросла популярность журналиста Дмитрия Гордона (он, по словам Лигачевой, хорошо представлен и на местных небольших ресурсах).

Но лидерами по популярности в регионе (точнее, среди опрошенных его жителей) являются фигуры не вполне политические — доктор Комаровский и ведущий тревел-шоу на канале "1+1" Дмитрий Комаров.

Трудности в работе пропагандистов

Судя по всему, Киеву достаточно сложно вести проукраинскую пропаганду на подконтрольных территориях Донбасса. Во-первых, люди не доверяют самим государственным институтам, не верят СМИ и не доверяют журналистам, которых считают "далекими от реалий", в которых они живут.

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Так, негативную реакцию у зрителей региона вызвала передача "Антизомби" (ICTV). Лигачева подчеркнула: тут подача информации — "скорее для "нарванных"… для "укропов", — но никак не для людей, которых Украине еще нужно склонить на свою сторону.

Политический юмор и сарказм тут никак Киеву не помогут: жители Донбасса считают, что авторы передачи издеваются как раз над ними.

"Люди хотят правды, но не хотят ни пропаганды, ни контрпропаганды, не воспринимают агрессию и ярлыки, не воспринимают неуважительного отношения, как они считают, к себе", — отметила глава "Детектор Медиа".

По ее словам, потребители информации также "устали от белого шума", от популизма, "от неспособности самих СМИ объяснить, что происходит в стране".

Эксперты пришли к выводу, что "существует спрос на позитивный контент". В частности, СМИ должны чаще рассказывать, как решать ту или иную проблему на уровне громады, еще лучше — показывать, как и кем эти проблемы реальнот решаются. И при этом важно дать слово местным экспертам. А пока что бывает по-другому. Так, по словам Лигачевой, телезрители обратили внимание, что о реконструкции парка в Славянске им рассказывал человек с кепкой, на которой было написано: "Тернополь"…

И почему это нас не удивляет?

Реформы: "ничего не знают, ничего не понимают"

В ходе исследования выяснилось, что жители региона о проводимых правительством Украины реформах "ничего не знают" и в них "ничего не понимают", отметила Лигачева.

По ее словам, с одной стороны, общее недовольство ситуацией обуславливает негативное отношение к реформам, с другой — людям никто не сказал, что именно эти реформы им дадут, что улучшат в их жизни. Если улучшат.

Особую тревогу вызывают медицинская и пенсионная реформы: люди боятся, что повысят пенсионный возраст, отменят бесплатную медицину. По мнению Лигачевой, в отрицательном отношении к медреформе велика заслуга телеканала "Интер", который постоянно "мочит" и.о. министра охраны здоровья Ульяну Супрун.

Впрочем, рассказала эксперт, сама Ульяна Супрун еще полгода тому назад считала, что пропагандировать реформу в СМИ не нужно — "сама работа покажет". Похоже, уже показывает…

Отметим, что тревога относительно последствий преобразований в медицине и в других жизненно важных сферах характерна не только для украинской части Донбасса. По результатам общенационального исследования, проведенного организацией "Лига избирателей", все проводимые в Украине ключевые реформы имеют крайне низкий уровень поддержки среди населения.