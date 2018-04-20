Грабский: мины Донбасса - это проблема всей страны

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РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Накануне стало известно о том, что на линии разграничения автомобиль с гражданскими подорвался на мине. Погибли все четыре человека, находившиеся в автомобиле.

Напомним, что, по подсчетам Управления верховного комиссара ООН на сегодня Украина — одна из наиболее загрязненных минами и взрывоопасными предметами стран. Наиболее сложная ситуация — на Востоке, где взрывоопасные предметы приводят к гибели и травмам людей. Так, только в период с весны 2014-го до осени 2017 года от мин и неразорвавшихся боеприпасов погибло около 1700 человек.

Насколько эта проблема массштабна, рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы военный эксперт Сергей Грабский.

(текст публикуется на языке оригинала)

Що Україні робити з замінованістю території?

— Ви знаєте, на жаль, ця біда є абсолютно звичною для навколишнього світу, і Україна не перша країна, яка стикнулася з такою бідою. Ми маємо розуміти, що ця проблема буде переслідувати Україну протягом досить тривалого часу. І вона стосується перш за все територій, на яких велися бойові дії. І для тих жителів, які знаходяться на тих територіях, ведеться певна робота, яка спрямована на надання певних знань людям з метою уникнення можливих проблем і підривів. Щодо нас, на жаль, ми так само не захищені на 100% від так званих наслідків війни, і тому людям так само треба ознайомлюватися з елементарними правилами поведінки в разі виявлення підозрілого або вибухонебезпечного предмету.

Хто має людей знайомити з цими правилами?

— Це робота і державних органів, і, я би сказав, що тут досить значну роль можуть відіграти і неурядові організації, зокрема, організації ветеранів АТО, які на собі відчули, що таке вибухи, що таке підриви і тому вони мають йти і в школи, і в навчальні заклади, проводити заняття, ознайомлювати населення. Але при цьому не знімається відповідальність з ДСНС і МВС. А в місцях, де є гарнізони ЗСУ, то безперечно і ЗСУ.

Взагалі ця проблема стосується тільки сходу нашої країни?

— Власне, про це і кажу, що це не тільки виключно проблема сходу України. На жаль, потік неконтрольованої зброї і зокрема вибухонебезпечних предметів, таких як гранати, як вибухівка і інші предмети, стали частиною нашого повсякденного буття. І ви абсолютно правильно кажете, коли повідомляєте про те, що і фактично на мирній території ми стикаємося щотижня щонайменше з 2-3 випадкам, можете в ЗМІ знайти про підриви гранат і про вибухи, що пов'язані з необережним поводженням з вибухонебезпечними матеріалами і предметами. Зокрема, це стосується школярів і студентів. Або зведення якихось рахунків на кримінальному ґрунті, на сімейному ґрунті. Або навіть вчинення самогубств. Тобто ця проблема дотична до всієї України.

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І відповідно вся ця робота має відбуватися в усіх регіонах без виключення, але з особливою концентрацією її саме на сході?

— Абсолютно правильно. Я ще раз наголошую, ми маємо розуміти, що йде війна, і для нас є актуальними питання тероризму, і ми мали вже випадки, коли підривалися автомобілі і здійснювалися терористичні акти. А на сході України це доповнюється крім того тим, що ґрунт настільки забруднений вибухонебезпечними матеріалами, що там ця проблема є актуальна настільки, що від неї залежить, власне, повсякденне життя кожного громадянина, який живе на тій території.

Ви можете зробити коротку інструкцію, як себе поводити з вибухонебезпечними предметами?

— Перше — це кожна людина, яка знайшла такий предмет, має усвідомити свою персональну відповідальність за те, що діється, і не сподіватися, що хтось інший повідомить про цей предмет. Друге — ніякої проблеми з тим, щоб повідомити про наявність цього предмету, і, вказавши свої індивідуальні дані на телефон поліції, не існує. І краще, щоб прийшли і переконалися, що той предмет не становить соціальної небезпеки для людей, аніж потім ми розбиралися з жертвами. Третє — якщо ви виявили такий предмет, треба попередити людей, і створити якомога більший периметр безпеки. Цей предмет має бути маркований, але я дуже прошу ні в якому разі не намагайтеся його самотужки розібрати, дезактивувати, перевертати тощо. Наступне — треба зрозуміти, що цей предмет, можливо, має певні активатори або підривні засоби, які здійснюються через електронні засоби. Таким чином треба розуміти, що при знаходженні такого предмету ні в якому разі не треба дзвонити з мобільного телефону, треба відійти на певну відстань, щонайменше 100-150 метрів і повідомити відповідні служби — поліцію або ДСНС. Якщо цей предмет знайдений в приміщенні, з приміщення люди мають бути виведені на безпечну відстань, яка складає від 100 до 300 метрів. Бажано — 300 метрів. Далі, треба дочекатися відповідні служби, які прибудуть, і повідомити тільки ту інформацію, якою ви володієте особисто, яку ви можете підтвердити. Не треба робити ніяких припущень, нічого. І тільки після того, як відповідні служби нададуть дозвіл повернутися в приміщення або повідомлять про дезактивацію предмету, тільки після цього ми можемо повернутися до відповідної нормальної життєдіяльності.

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