Разминирование Донбасса - проблема на десятилетия

Владимир Матвеев, обозреватель

США в этом году в три раза увеличили финансирование по разминированию Донбасса, но на полную очистку территории от мин могут уйти десятилетия, считает директор Офиса ликвидации и сокращения вооружений Бюро по политическим и военным вопросам Госдепартамента США.

В 2017 году Украине на эти цели было выделено 2 млн долларов США. В текущем году для разминирования Донбасса США выделят Украине 6 млн долларов, сообщил директор Офиса ликвидации и сокращения вооружений Бюро по политическим и военным вопросам Государственного департамента США Стэнли Браун, передает Радио Свобода.

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"В первую очередь, США реализуют программу Партнерство ради мира, в рамках которой мы уничтожаем боеприпасы, оставшиеся с советских времен. Параллельно США финансируют программы по разминированию на линии разграничения. Предоставляем 900 тысяч долларов только для этого. Также мы решили выделить деньги на проекты, которые помогут вам создать собственный центр по разминированию. А еще проплачиваем техническую экспертизу, чтобы иметь возможность давать советы вашей стране", сказал Браун.

Однако, возможно, годы и десятилетия понадобятся для того, чтобы полностью очистить территорию Донбасса от мин.

"Пока это только мои предположения — ведь четких расчетов до сих пор нет. Но, традиционно такие процессы продолжаются годы, если не десятилетия", ответил Браун на вопрос журналиста о том, сколько времени может занять разминирования Донбасса, передает Mega News.

"Мы до сих пор работаем в Юго-Восточной Азии, разгребая последствия вооруженного конфликта, который завершился в 1975 году. Вот смотрите, сорок лет уже прошло, двадцать из них мы там работаем. Мы и до сих пор занимаемся разминированием территории в Ираке – последствия минувших конфликтов", уточнил он.

Как сообщалось ранее, на разминирование территорий в Луганской и Донецкой областях Украине понадобится, не менее 10-15 лет. Кроме того, это потребует существенных затрат.

"Помимо этого, недавно мы направляли в Украину "экстренную команду", так называемые "силы быстрого реагирования", после одного из взрывов на военных складах. Выясняли, как можем помочь", подчеркнул Браун. Также, по словам представителя Госдепартамента, в будущем планируется организовать учения Вооруженных сил США совместно с украинскими военными.

Как бы там ни было, Донбасс становится одним из наиболее заминированных регионов мира, заявила ранее на брифинге в Нью-Йорке помощник генсека ООН по гуманитарным вопросам Урсула Мюллер.

"Восточная Украина сталкивается с проблемами защиты. Она быстро становится одним из наиболее заминированных регионов в мире, и если проблему не решить, это остановит ее развитие на многие годы вперед", сказала Мюллер.

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Наряду с этим, как полагают западные эксперты, если бы ООН предоставляла Украине достаточную помощь по разминированию Донбасса, данный вопрос не стоял бы столь остро сейчас. Так, требуются специальные современные технологии, включая роботов, современные миноискатели, а также специалисты по разминированию.

Напомним, ранее сообщалось, что Австрия намерена выделить миллион евро на проекты по разминированию Донбасса, и НАТО запустил новый трастовый фонд в поддержку Украины, средства из которого будут направлены на разминирование этого региона.

Напомним, за год, как сообщается, в Донбассе обезвредили 360 000 мин. По информации Генштаба и международных экспертов, с начала военных действий на Востоке от мин пострадали более 1800 человек, среди которых как военные, так и гражданские лица.

Согласно отчету, опубликованному Женевским центром гуманитарного разминирования (GICHD) и Стокгольмским институтом мира SIPRI, в 2016 году Украина вошла в первую пятерку стран по количеству жертв от мин.