Донбасс: осторожно, мины!

Сергей Иванов – Донбасс, для РИА Новости Украина
Жителей самопровозглашенной Донецкой народной республики призывают не посещать в поминальные дни кладбища вблизи линии соприкосновения с украинскими военными. По данным местных властей в населенных пунктах ДНР более 40-ка кладбищ остаются в зоне боевых действий и представляют угрозу для жизни и здоровья мирных граждан. Наиболее небезопасные места захоронений расположены в прифронтовой зоне в Донецке, Горловке, Докучаевске, Ясиноватском, Тельмановском и Новоазовском районах.
"С целью недопущения случаев гибели и ранений жителей республики правоохранители настоятельно рекомендуют воздержаться от посещения кладбищ, расположенных вблизи линии соприкосновения. Данные меры предосторожности обусловлены тем, что эти территории практически ежедневно подвергаются обстрелам и на местах захоронений могут находиться неразорвавшиеся снаряды, что представляет повышенную опасность для посетителей", – заявили в центре общественных связей министерства внутренних дел самопровозглашенной республики.
Тем временем в окрестностях Донецка продолжаются артиллерийские обстрелы и есть большие сомнения, что поминальное воскресенье для православных жителей Донбасса пройдет в тихой и спокойной обстановке. Накануне под удар снова попали прифронтовые районы, поступают сообщения о новых жертвах, зафиксированы повреждения жилой инфраструктуры. Так, в четверг, 12 апреля, власти Горловки сообщили о том, что на северной окраине города, в поселке Зайцево, под огонь украинских силовиков попал школьный автобус с детьми. Сообщается, что эвакуацию школьников из зоны обстрела производили ополченцы, которые в срочном порядке прибыли к месту инцидента. Благодаря слаженным и оперативным действиям никто из учащихся не пострадал, однако в ДНР заявили о гибели одного военнослужащего попавшего под огонь в этом районе. По сведениям представителей самопровозглашенной республики обстрел Зайцево из крупнокалиберной артиллерии продолжался несколько часов подряд.
Читайте также: Донбасс: резкое обострение на фоне перемирия
Напомним, что с 30 марта, согласно достигнутой в Минске Трехсторонней контактной группой договоренности, в Донбассе формально действует всеобъемлющее, устойчивое и бессрочное прекращения огня или так называемое – "Пасхальное перемирие". В то же время, несмотря на имеющиеся мирные договоренности, 11 апреля Донецк подвергся массированному обстрелу, в результате которого ранения различной степени тяжести получили семь гражданских лиц, повреждены десятки жилых домов и объектов инфраструктуры. Количество боеприпасов выпущенных по населенным пунктам Донбасса исчислялось сотнями.
Последние обстрелы населенных пунктов в Донецке расценили как намеренный срыв Украиной перемирия, а также констатировали, что ситуация на линии разграничения между ополченцами и украинской армией стала самой напряженной за последние несколько месяцев. В связи с резким обострением обстановки представители самопровозглашенной ДНР направили ноту в адрес руководства мониторинговой мисси ОСБЕ с требованием обеспечить прозрачность в отражении фактов последствий грубейшего нарушения перемирия. При этом в Донецке в очередной раз призывают Киев к решению вооруженного конфликта исключительно политико-дипломатическими методами и обращают внимание украинской стороны на то, что новый виток эскалации на территории Донбасса неизбежно приведет к новым разрушениям и жертвам, в том числе среди мирных жителей.