Донбасс: осторожно, мины!

Сергей Иванов – Донбасс, для РИА Новости Украина

Жителей самопровозглашенной Донецкой народной республики призывают не посещать в поминальные дни кладбища вблизи линии соприкосновения с украинскими военными. По данным местных властей в населенных пунктах ДНР более 40-ка кладбищ остаются в зоне боевых действий и представляют угрозу для жизни и здоровья мирных граждан. Наиболее небезопасные места захоронений расположены в прифронтовой зоне в Донецке, Горловке, Докучаевске, Ясиноватском, Тельмановском и Новоазовском районах.

"С целью недопущения случаев гибели и ранений жителей республики правоохранители настоятельно рекомендуют воздержаться от посещения кладбищ, расположенных вблизи линии соприкосновения. Данные меры предосторожности обусловлены тем, что эти территории практически ежедневно подвергаются обстрелам и на местах захоронений могут находиться неразорвавшиеся снаряды, что представляет повышенную опасность для посетителей", – заявили в центре общественных связей министерства внутренних дел самопровозглашенной республики.

facebook.com/Сергей Голоха Разрушенное обстрелами донецкое кладбище

donbass.ua Около кладбища в Донецкой области

В республиканских правоохранительных органах подчеркнули, что 15 апреля, в поминальное воскресенье, для посещения будут доступны около двухсот кладбищ, где жители региона смогут посетить могилы близких и родных людей. По словам силовиков открытые для посещения объекты были тщательно обследованы сотрудниками МЧС на предмет взрывоопасных предметов, однако гражданам следует постоянно соблюдать меры предосторожности – не сокращать путь и не сворачивать в посадки, так как есть вероятность минирования лесопосадок и полей. Если взрывоопасные предметы найдены при выполнении земляных работ, нужно сразу остановиться, немедленно звонить по телефонам 101 или 102 и до приезда спасателей самостоятельно не предпринимать никаких действий. К слову, в поминальные дни для охраны общественного порядка в регионе будет задействовано около 750 сотрудников полиции, безопасность движения на автодорогах будут обеспечивать более 120 инспекторов ГАИ. На городские кладбища местные администрации организуют дополнительные автобусные маршруты для проезда жителей.

Тем временем в окрестностях Донецка продолжаются артиллерийские обстрелы и есть большие сомнения, что поминальное воскресенье для православных жителей Донбасса пройдет в тихой и спокойной обстановке. Накануне под удар снова попали прифронтовые районы, поступают сообщения о новых жертвах, зафиксированы повреждения жилой инфраструктуры. Так, в четверг, 12 апреля, власти Горловки сообщили о том, что на северной окраине города, в поселке Зайцево, под огонь украинских силовиков попал школьный автобус с детьми. Сообщается, что эвакуацию школьников из зоны обстрела производили ополченцы, которые в срочном порядке прибыли к месту инцидента. Благодаря слаженным и оперативным действиям никто из учащихся не пострадал, однако в ДНР заявили о гибели одного военнослужащего попавшего под огонь в этом районе. По сведениям представителей самопровозглашенной республики обстрел Зайцево из крупнокалиберной артиллерии продолжался несколько часов подряд.

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Напомним, что с 30 марта, согласно достигнутой в Минске Трехсторонней контактной группой договоренности, в Донбассе формально действует всеобъемлющее, устойчивое и бессрочное прекращения огня или так называемое – "Пасхальное перемирие". В то же время, несмотря на имеющиеся мирные договоренности, 11 апреля Донецк подвергся массированному обстрелу, в результате которого ранения различной степени тяжести получили семь гражданских лиц, повреждены десятки жилых домов и объектов инфраструктуры. Количество боеприпасов выпущенных по населенным пунктам Донбасса исчислялось сотнями.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Последствия обстрела в Донбассе. Архивное фото

Последние обстрелы населенных пунктов в Донецке расценили как намеренный срыв Украиной перемирия, а также констатировали, что ситуация на линии разграничения между ополченцами и украинской армией стала самой напряженной за последние несколько месяцев. В связи с резким обострением обстановки представители самопровозглашенной ДНР направили ноту в адрес руководства мониторинговой мисси ОСБЕ с требованием обеспечить прозрачность в отражении фактов последствий грубейшего нарушения перемирия. При этом в Донецке в очередной раз призывают Киев к решению вооруженного конфликта исключительно политико-дипломатическими методами и обращают внимание украинской стороны на то, что новый виток эскалации на территории Донбасса неизбежно приведет к новым разрушениям и жертвам, в том числе среди мирных жителей.