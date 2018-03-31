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    Стоимость разминирования Донбасса. Министр озвучил неподъемную сумму

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    Донбасс: "пасхальное" перемирие (382)

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    По мнению Вадим Черныш, необходимо создать орган под эгидой правительства, который будет координировать все мероприятия, связанные с разминированием и осторожным обращением с боеприпасами.
    Вадим Черныш
    УНИАН

    КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. Расходы на разминированием в Донбассе могут превысить $800 миллионов, заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш.

    "Предварительные оценки по разминированию. Хорватия по площади где-то 50 000 квадратных километров. За 20 лет Хорватия потратила чуть больше 800 миллионов долларов на разминирование своей территории, разминирование для развития, чтобы там можно было пахать, сеять, строить", — сообщил Черныш в эфире Радио Свобода.

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    Он уточнил, что это приблизительные цифры, полную оценку можно будет сделать после освобождения неподконтрольных территорий Донбасса.

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    По мнению министра, необходимо создать орган под эгидой правительства, который будет координировать все мероприятия, связанные с разминированием и осторожным обращением с боеприпасами.

    Черныш подчеркнул, что разминирование — это не только уничтожение мин или остатков боеприпасов. "В зоне боевых действий живет несколько сотен тысяч населения. Эти люди должны быть обучены безопасно обращаться с боеприпасами, чтобы не подрываться, нужно маркировать территорию… Это настолько большой комплекс проблем, на который не обращают внимания. Все говорят о разминировании, а сколько пострадавших, помощь этим людям", — подчеркнул глава МинАТО.

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    Напомним, 23 марта президент США Дональд Трамп подписал Консолидированный закон о бюджетных ассигнованиях на 2018 год, в размере 1,3 триллиона долларов, который предусматривает финансовую помощь Украине в размере более $620 млн, 200 млн из которых пойдут на помощь ВСУ. 

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