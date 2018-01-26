наверх
26.01.201812:53
Курсы валют НБУ
  • USD28.75- 0.12
  • EUR35.66+ 0.01
Рубрики
Ещё
    Политика

    В Госдепе рассказали, сколько времени уйдет на разминирование Донбасса

    Тема:

    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие (463)

    (обновлено: )21103
    Как отметили в Госдепе, США реализует в Украине ряд программ: "В первую очередь, США реализуют программу Партнерство ради мира, в рамках которой мы уничтожаем боеприпасы, оставшиеся с советских времен".
    Представитель бюро по политическим и военным вопросам Государственного департамента США Стэнли Браун
    Радио Свобода

    КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Представитель бюро по политическим и военным вопросам Государственного департамента США Стэнли Браун сообщил, что в 2018 году США в три раза увеличили финансирование по разминированию Донбасса.

    ПАСЕ
    assembly.coe.int
    "Перемога" или "зрада"? Соцсети о резолюции ПАСЕ по Донбассу

    Как отметил он в интервью Радио Свобода, в этом году Украина получит 6 миллионов долларов помощи, однако, на очистку региона от мин могут уйти десятилетия. 

    По его словам, США реализует в Украине ряд программ: "В первую очередь, США реализуют программу Партнерство ради мира, в рамках которой мы уничтожаем боеприпасы, оставшиеся с советских времен. Параллельно США финансируют программы по разминированию на линии разграничения. Предоставляем 900 тысяч долларов только для этого. Также мы решили выделить деньги на проекты, которые помогут вам создать собственный центр по разминированию. А еще проплачиваем техническую экспертизу, чтобы иметь возможность советовать вашей стране".

    "Пока это только мои предположения — ведь четких расчетов до сих пор нет. Но традиционно такие процессы продолжаются годы, если не десятилетия", — ответил Браун на вопрос о том, сколько времени может занять разминирования Донбасса.

    "Мы до сих пор работаем в Юго-Восточной Азии, разгребая последствия вооруженного конфликта, который завершился в 1975 году ", — сказал Браун.

    Ранее сообщалось, что США в 2017 году в три раза увеличили финансирование программ по разминированию на востоке Украины.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Провокационный вопрос российской журналистки в адрес Петра Порошенко
    Давос-2018: что ждать Украине от пленума олигархов?
    Антон Геращенко. Архивное фото
    Давление на СМИ: гонения на ZIK из-за интервью Портнова
    Международный валютный фонд
    Украина клянчит новый транш у МВФ
    В Киеве радикалы из С14 напали на часовню возле Десятинной церкви
    Националистический радикализм крепчает