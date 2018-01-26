В Госдепе рассказали, сколько времени уйдет на разминирование Донбасса

Радио Свобода

КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Представитель бюро по политическим и военным вопросам Государственного департамента США Стэнли Браун сообщил, что в 2018 году США в три раза увеличили финансирование по разминированию Донбасса.

Как отметил он в интервью Радио Свобода, в этом году Украина получит 6 миллионов долларов помощи, однако, на очистку региона от мин могут уйти десятилетия.

По его словам, США реализует в Украине ряд программ: "В первую очередь, США реализуют программу Партнерство ради мира, в рамках которой мы уничтожаем боеприпасы, оставшиеся с советских времен. Параллельно США финансируют программы по разминированию на линии разграничения. Предоставляем 900 тысяч долларов только для этого. Также мы решили выделить деньги на проекты, которые помогут вам создать собственный центр по разминированию. А еще проплачиваем техническую экспертизу, чтобы иметь возможность советовать вашей стране".

"Пока это только мои предположения — ведь четких расчетов до сих пор нет. Но традиционно такие процессы продолжаются годы, если не десятилетия", — ответил Браун на вопрос о том, сколько времени может занять разминирования Донбасса.

"Мы до сих пор работаем в Юго-Восточной Азии, разгребая последствия вооруженного конфликта, который завершился в 1975 году ", — сказал Браун.

Ранее сообщалось, что США в 2017 году в три раза увеличили финансирование программ по разминированию на востоке Украины.