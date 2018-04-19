Киев запустил систему, которая глушит ТВ-сигналы из Донбасса

КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Власти Украины запустили систему, которая глушит сигналы телекомпаний, вещающих с неподконтрольной Киеву территории Донбасса.

В ходе заседания военного кабинета, которое транслировали украинские телеканалы, один из генералов рассказал президенту Украины Петру Порошенко, что данная система блокирует аналоговые и цифровые сигналы со стороны самопровозглашенных ДНР и ЛНР, "позволяет заблокировать более 40 каналов российского вещания на территории проведения военной операции".

"Разрешаю включение системы", — сказал президент, после чего состоялся ее запуск. Он также попросил участников совещания обеспечить надежную защиту данной системы противодействия и украинских вещателей в Донбассе.

Позже пресс-служба СНБО сообщила, что после размещения такой же системы противодействия в других регионах станет возможным полное блокирование сигналов российских каналов на украинско-российской границе. По данным СНБО, после запуска в четверг системы в Донбассе уже заблокированы более 40 телеканалов. В частности, прекращено эфирное вещание таких каналов, как "Новороссия ТВ", "Россия-24", "ОплотТВ", "1-й Республиканский", "НТВ", "Россия-1" и ряда других.

Ранее президент Украины Петр Порошенко сообщил, что в ближайшее время намерен посетить Донецкую и Луганскую область, где проверит вещание украинских каналов, он также напомнил о смене формата военной операции в Донбассе.

Читайте также: Соцсети о "церковной инициативе" Порошенко: укрепим страну расколом