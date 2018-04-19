наверх
19.04.201822:40
Курсы валют НБУ
  • USD26.15+ 0.06
  • EUR32.39+ 0.16
Рубрики
Ещё
    Культура

    Киев запустил систему, которая глушит ТВ-сигналы из Донбасса

    (обновлено: )19109
    По данным СНБО, после запуска в четверг системы в Донбассе уже заблокированы более 40 телеканалов. В частности, прекращено эфирное вещание таких каналов, как "Новороссия ТВ", "Россия-24", "ОплотТВ", "НТВ", "Россия-1" и ряда других.
    Пульт от телевизора. Архивное фото
    flash.pro/flickr.com

    КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Власти Украины запустили систему, которая глушит сигналы телекомпаний, вещающих с неподконтрольной Киеву территории Донбасса.

    Пульт управления от телевизора
    espensorvik/flickr.com
    Глушить телеканалы РФ в зоне АТО Украина не в состоянии — Биденко

    В ходе заседания военного кабинета, которое транслировали украинские телеканалы, один из генералов рассказал президенту Украины Петру Порошенко, что данная система блокирует аналоговые и цифровые сигналы со стороны самопровозглашенных ДНР и ЛНР, "позволяет заблокировать более 40 каналов российского вещания на территории проведения военной операции".

    "Разрешаю включение системы", — сказал президент, после чего состоялся ее запуск. Он также попросил участников совещания обеспечить надежную защиту данной системы противодействия и украинских вещателей в Донбассе.

    Позже пресс-служба СНБО сообщила, что после размещения такой же системы противодействия в других регионах станет возможным полное блокирование сигналов российских каналов на украинско-российской границе. По данным СНБО, после запуска в четверг системы в Донбассе уже заблокированы более 40 телеканалов. В частности, прекращено эфирное вещание таких каналов, как "Новороссия ТВ", "Россия-24", "ОплотТВ", "1-й Республиканский", "НТВ", "Россия-1" и ряда других.

    Ранее президент Украины Петр Порошенко сообщил, что в ближайшее время намерен посетить Донецкую и Луганскую область, где проверит вещание украинских каналов, он также напомнил о смене формата военной операции в Донбассе.

    Читайте также: Соцсети о "церковной инициативе" Порошенко: укрепим страну расколом

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Купол храма. Архивное фото
    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Онищенко: новая партия компромата
    Сотрудник в офисе биржи. Архивное фото
    В шаге от третьей мировой. Удары США по Сирии
    И. о. главы государственного агентства автомобильных дорог "Укравтодор" Славомир Новак. Архивное фото
    Масштабное ДТП в Кривом Роге