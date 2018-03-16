СБУ задержала жителя Сумской области за ретрансляцию российского ТВ

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины сообщилав пятницу, что сотрудники ведомства прекратили ретрансляцию в пограничном районе Сумской области запрещенных в Украине российских телевизионных каналов.

По данным ведомства, местный житель в специально арендованном офисе устроил "студию" по ретрансляции телеканалов РФ.

"Во время обысков по месту работы и жительства дельца правоохранители изъяли оборудование, с помощью которого злоумышленник осуществлял передачу запрещенного контента", — говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Возбуждено уголовное дело по статье "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины". Продолжаются следственные действия.

В Украине с лета 2014 года запрещено вещание десятков российских каналов. В черный список попали "Первый канал", "Россия 24", "Звезда", РЕН-ТВ, Life News, "РТР-Планета", RT, а также множество развлекательных, детских или спортивных каналов, таких как "Улыбка ребенка", "Охота и рыбалка", "Мини Муви", "Настоящее Смешное Телевидение".