Кабмин назвал новую дату отключения аналогового ТВ

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. С целью обеспечения информационной безопасности страны и с учетом решения Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания об утверждении плана поэтапного отключения аналогового телерадиовещания правительство на очередном заседании приняло решение о поэтапном отключении аналогового телевизионного вещания с 1 июля 2018 года, говорится на сайте Кабмина в четверг.

"Соответствующим постановлением Кабинета Министров Украины "О внесении изменения в раздел I Плана использования радиочастотного ресурса Украины" продлен срок использования радиотехнологии "Аналоговое телевещание" путем внесения изменения в План использования радиочастотного ресурса Украины, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 09.06.2006 г. № 815 с целью недопущения нарушения прав граждан на свободный доступ к информации", — говорится в сообщении.

Принятие данного решения, как отмечается, должно обеспечить непрерывность телерадиовещания на всей территории Украины и конституционное право граждан на беспрепятственное получение информации.

Ранее сообщалось, что отключение аналогового вещания в Украине перенесли на апрель-май 2019 года.