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    Общество

    Кабмин назвал новую дату отключения аналогового ТВ

    (обновлено: )162
    Принятие решения Кабмина, как отмечается, должно обеспечить непрерывность телерадиовещания на всей территории Украины и конституционное право граждан на беспрепятственное получение информации.
    Пульт от телевизора
    Flickr.com/Joe

    КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. С целью обеспечения информационной безопасности страны и с учетом решения Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания об утверждении плана поэтапного отключения аналогового телерадиовещания правительство на очередном заседании приняло решение о поэтапном отключении аналогового телевизионного вещания с 1 июля 2018 года, говорится на сайте Кабмина в четверг.

    Пульт от телевизора
    Flickr.com/espensorvik
    Твое, мое, наше... нет, снова мое. Как поделили украинское телевидение

    "Соответствующим постановлением Кабинета Министров Украины "О внесении изменения в раздел I Плана использования радиочастотного ресурса Украины" продлен срок использования радиотехнологии "Аналоговое телевещание" путем внесения изменения в План использования радиочастотного ресурса Украины, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 09.06.2006 г. № 815 с целью недопущения нарушения прав граждан на свободный доступ к информации", — говорится в сообщении.

    Принятие данного решения, как отмечается, должно обеспечить непрерывность телерадиовещания на всей территории Украины и конституционное право граждан на беспрепятственное получение информации.

    Ранее сообщалось, что отключение аналогового вещания в Украине перенесли на апрель-май 2019 года.

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