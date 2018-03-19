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    Карты без Крыма на ТВ Украины. Кириленко подозревает заговор

    (обновлено: )81052
    Вячеслав Кириленко не верит в случайности. Он убежден, что появление почти одновременно на двух украинских общенациональных телеканалах "прямо накануне выборов Путина в России" карт Украины без Крыма - чья-то целенаправленная работа.
    Вячеслав Кириленко. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко считает, что появление в эфире общенациональных телеканалов изображения карты Украины без Крыма — "не случайность, а чья-то целенаправленная работа". Об этом он написал в микроблоге Twitter.

    "Если почти одновременно на двух украинских общенациональных телеканалах прямо накануне выборов Путина в России в прямом эфире появляются карты Украины без Крыма, это уже не случайность, а чья-то целенаправленная работа", — заявил вице-премьер.

    ​Кириленко добавил, что не верит в такие "технические ошибки".

    "Должны быть фамилии", — отметил он.

    Напомним, выборы президента России прошли в воскресенье, 18 марта. С голосованием в Украине у россиян возникли трудности, однако, по данным посольства РФ, несколько сотен россиян все же смогли проголосовать.

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