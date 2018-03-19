Карты без Крыма на ТВ Украины. Кириленко подозревает заговор

КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко считает, что появление в эфире общенациональных телеканалов изображения карты Украины без Крыма — "не случайность, а чья-то целенаправленная работа". Об этом он написал в микроблоге Twitter.

"Если почти одновременно на двух украинских общенациональных телеканалах прямо накануне выборов Путина в России в прямом эфире появляются карты Украины без Крыма, это уже не случайность, а чья-то целенаправленная работа", — заявил вице-премьер.

Якщо майже водночас на двох українських загальнонаціональних телеканалах прямо напередодні виборів Путіна у Росії у прямому ефірі з’являються карти України без Криму, то це уже не випадковість, а чиясь цілеспрямована робота. Я не вірю у такі технічні помилки! Мають бути прізвища. — В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 18 марта 2018 г.

​Кириленко добавил, что не верит в такие "технические ошибки".

"Должны быть фамилии", — отметил он.

Напомним, выборы президента России прошли в воскресенье, 18 марта. С голосованием в Украине у россиян возникли трудности, однако, по данным посольства РФ, несколько сотен россиян все же смогли проголосовать.