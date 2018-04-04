Будет ли жизнь после Шустера? ТВ – главный инструмент политиков, но...

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Телевизор остается для украинцев главным источником получения информации. Смотрит, хоть и не всегда верит, большинство населения. А где аудитория, там и интерес политиков.

Прежде, в "доинтернетную" эпоху, правилом хорошего тона у олигархов было иметь собственный телеканал. Считалось, что, имея в распоряжении телевизонную "кнопку", можно достаточно легко раскрутить под выборы нового или немного забытого старого политика. Сейчас ситуация особо не изменилась: президент Порошенко по-прежнему владеет "5 каналом", ходили активные слухи о причастности его людей к ребрендингу и перезапуску "Тониса" – теперь "Прямого". Партнеры пропрезидентской силы по коалиции, "Народный фронт", не скрывают контроля над информационным телеканалом Espresso.

В целом, власть стремится контролировать информационное пространтство, из-за чего регулярно вспыхивают все новые скандалы.

О влиянии телевизора на политику, успешных ТВ-кампаниях и скором уходе пользователей в интернет РИА Новости Украина рассказал политический эксперт, политтехнолог Николай Спиридонов.

blacksea.tv Николай Спиридонов. Архивное фото

Вы консультируете политиков, общаетесь с коллегами по цеху, видите, как распределяются бюджеты на раскрутку. Телевизор по-прежнему – главное "политическое" медиа для украинцев?

– Да, он остается инструментом номер 1 в плане продвижения политиков. Потому что пока интернетизация Украины – еще не 100%-ная. На те же аналитические сайты заходят далеко не все.

С другой стороны, интернет-каналы, youtube-блогеры уже откусили достаточно серьезный кусочек информационного пространства. Как минимум называется минимальная цифра 20-25%, некоторые аналитики уже говорят, что цифра приближается даже к 40%. В среднем берем 30%. Причем динамика такая: есть мнение, что примерно в 2020 году уже сравняется приблизительно аудитория тех, кто регулярно смотрит телевизор и аудитория тех, кто ищет информацию в основном в интернете.

А в чем причина?

– Сейчас у телеканалов возникают большие материальные проблемы. Телеканалы создавались под то, что примерно 100% рынка рекламы они будут занимать. А сейчас, поскольку интернет у них откусывает все больше и больше пространства, то даже популярные информационные монстры, как "Интер", ICTV, чисто информационные каналы 112, NewsOne, Espresso – им же нужно содержать огромные штаты, даже в центральном офисе – десятки людей, региональные корреспонденты и так далее. Всем этим людям нужно платить деньги. А рекламные бюджеты значительно урезались.

И, получается, любой успешный youtube-блогер, который работает практически один или с 2-3 помощниками, может частично конкурировать с телеканалом. Потому что у телеканала есть своя уязвимость. Они, например, опасаются поднимать самые острые темы.

Когда был скандал с отдыхом Петра Порошенко на Мальдивах, телеканалы этот вопрос практически не поднимали. Оффшорные скандалы они тоже не обсуждали. Еще ряд тем, острых, интересных, о которых люди хотят знать, каналы или вообще не подают, или подают очень ограничено. И в поиске информации люди идут к youtube-блогерам, на информационные сайты.

Еще интересная тенденция, что когда человек прекращает смотреть телевизор, он делает это навсегда. Я, например, лет 10 назад вообще перестал смотреть телевизор. Я иногда смотрю то же самое, но с компьютера – youtube-трансляции. Но это уже немножко другое, потому что выбор гораздо шире, что смотреть.

Получается, что аудитория уходит и уходит.

И это общая судьба телевидения?

– У информационных телеканалов еще остается некая ниша, потому что они вроде как подают информацию более сжато, более концентрировано. Но, опять-таки, эта ниша, в основном, ориентирована на политически-озабоченную часть населения, которая явно не доходит до 50% украинцев.

Поэтому тенденция совершенно понятная. Хотя не всегда удается тем же политикам объяснить, что не нужно вбухивать почти весь бюджет в телераскрутку. Но, тем не менее, политики потихоньку начинают понимать, что, например, тот же Facebook по своему влиянию конкурирует с телевизором. Потому что практически все политически-активные граждане сидят в Facebook. И там иногда мелькает более острая информация, которую в телевизор не пускают.

Уже на плановых выборах 2019 года мы увидим, скорее всего, распределение бюджетов в соотношении 60%-40%: 60% пойдет на телерекламу, а 40% – на интернет.

Хотя остались еще такие села, где у некоторых бабушек даже нет телевизора. А есть только радио с 3 радиоточками, они слушают первые 3 кнопки национального радио.

В 2012 году во время предвыборной кампании у Натальи Королевской и ее партии была очень масштабная, навязчивая ТВ-реклама, огромные бюджеты на нее. Но партия вровалилась, в парламент не прошла, набрав около полутора процентов голосов. А есть позитивные примеры ТВ-раскрутки? Насколько вообще можно нарастатить рейтинг телерекламой?

– Безусловно, положительные примеры были. Хотя, скорее, положительно-отрицательные. Телевизор – это самое быстрое, что может политик. Когда на консультацию приходит бизнесмен, который позиционирует себя как общественный деятель, но фактически хочет пойти в политику, он обычно задает вопрос, как можно стать узнаваемым прямо быстро. Все куда-то торопятся! Соответственно, прямо быстро стать узнаваемым можно, купив себе несколько эфиров на центральных информационных каналах. А если рекламироваться в интернете, это будет медленнее, дешевле, но сам путь удлиняется в несколько раз.

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Фактически телевизионные политики… Положительно-отрицательный пример – это Олег Ляшко. Он достаточно часто выступает в телепередачах. Он говорит так, что сам над собой смеется. Фактически выступает в роли такого себе клоуна. Но рейтинг у него достаточно стабильный.

Положительный пример использования телешоу, особенно шоу Савика Шустера, продемонстрировала Юлия Тимошенко. После выборов 2014 года у нее был рейтинг около 5-5,5%, а потом она на всех основных телешоу оседлала тему коммунальных тарифов и начала бить в одну точку. Были серьезные эксперты, которые разложили ей вопрос тарифов, плюс она сама в этом разбирается… Била-била в одну точку, а сейчас она лидирует во всех рейтингах. На мой взгляд, во многом благодаря телевизору.

Сейчас, на мой субъективный взгляд, раскручивается как политик известный журналист Дмитрий Гордон. Он не говорит, что идет в политику, но степень его присутствия в медиа настолько высока, что у меня не остается сомнений, что он собирается быть чуть ли не кандидатом в президенты или планирует другой поход в политику. Судя по всему, он раскручивается достаточно удачно.

А то, что не говорит о своем политическом походе, – это правильный ход?

– Очень часто с технологической точки зрения правильно не заявлять сразу, что ты политик. Потому что когда ты политик, на тебя сразу идет негатив. А если ты общественный деятель, находишь общественно-важную тему, те же коммунальные тарифы, оказываешь юридические консультации…

О своем походе на выборы нужно объявить в последний момент: что "я вообще не хотел в эту политику, но народ меня уговорил, я получил 10 тысяч+ писем и все меня просят баллотироваться"…

Еще сейчас удачно, с моей точки зрения, информационные площадки использует партия "За життя" Рабиновича-Мураева. Они тоже плотно присутствуют на нескольких информационных каналах. Скорее всего, это даст им возможность сформировать свою фракцию в Верховной Раде. Но, опять-таки, мы это увидим через полтора года во время выборов.

Но бывали и случаи, когда политик выходил неподготовленным на несколько эфиров и, как говорил Петр I, "дурь каждого была видна". И тогда просто конкуренты использовали фрагменты его эфиров, чтобы показать, какой он дурачок.

Можно дать политикам совет: если вы не хотите тратить много денег, постарайтесь стать для телеканалов интересными, приносить им рейтинг.