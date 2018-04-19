Контактная группа в Минске заявила о приверженности перемирию в Донбассе

РИА Новости Украина

Участники встречи в Минске обсудили гуманитарный, политический, экономический аспекты мирного урегулирования конфликта, но традиционно центральное место заняли вопросы безопасности. Контактная группа подтвердила приверженность прекращению огня в Донбассе, однако констатировала сохранение напряженности в регионе.

Как заявил по итогам переговоров журналистам спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик, ситуация в зоне конфликта в последнее время была далека от стабильной, несмотря на объявленное с 30 марта "пасхальное" перемирие, пишут РИА Новости.

Пресс-секретарь представителя Киева на переговорах Дарья Олифер была более категорична в оценках. По ее словам, "пасхальное" перемирие не соблюдалось ни одного дня. По информации официального Киева, с 30 марта по 16 апреля "количество обстрелов увеличилось в разы, не обеспечено ни дня тишины, среди украинских военных есть погибшие и раненые", пишут РИА Новости.

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Между тем участники переговоров обсуждают необходимость расследования случаев нарушения режима тишины и установления ответственности за них.

По информации пресс-секретаря полпреда ДНР Виктории Талакиной, "накануне заседания полномочным представителем ДНР Денисом Пушилиным был направлен ряд нот в адрес СММ (Специальной мониторинговой миссии) ОБСЕ по каждому случаю нарушения режима прекращения огня с требованием проведения тщательного расследования".

По ее словам, в частности, в ходе сегодняшней встречи был предложен ряд методов, которые могут способствовать обеспечению безопасности сотрудников Донецкой фильтровальной станции (ДФС). "К сожалению, не все меры получили одобрение сторон, в частности, речь идет об украинской стороне, представители которой в принципе не видят своей вины в данном инциденте", — добавила Талакина. Она также сообщила, что "переговорщики продолжат в рабочем порядке настаивать на внедрении дополнительных мер по поддержанию режима прекращения огня, выявлению и наказанию виновных в нарушениях".

Сайдик рассказал журналистам, что на минувшей неделе побывал в Донецкой и Луганской областях и пересек линию соприкосновения в пункте пропуска в Станице Луганской.

"Лично убедился в сложностях, которые испытывает население, особенно пожилые люди и люди с инвалидностью", — подчеркнул дипломат.

Официальный Киев с середины лета 2014 года прекратил выплату пенсий и зарплат работникам бюджетной сферы жителям Донбасса. На пенсию имеют право жители Донбасса, которые зарегистрировались на подконтрольных Киеву территориях. С апреля 2015 года власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР начали самостоятельно выплачивать пенсии жителям, а с мая — и зарплаты бюджетникам.

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В свою очередь Талакина отметила, что предложение о привлечении международных организаций, в том числе Международного Красного Креста (МККК), к выплате пенсий жителям неподконтрольного Киеву Донбасса представители Украины считают невозможным. Она пояснила, что МККК предложил взять за основу выплаты пенсий маломобильным пенсионерам.

В то же время ДНР настаивает на восстановлении пенсионных выплат всем жителям Донбасса. Талакина сообщила, что предыдущие предложения по восстановлению социальных выплат — запуск мобильных банков у линии соприкосновения, открытие отделений в пунктах пропуска — положительных сдвигов не принесли.

В конце декабря 2017 года состоялся первый за 15 месяцев обмен пленными в Донбассе. Киеву передали 73 человека, самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам — 165 и 73 соответственно. Планируется, что вслед за этим обменом последует еще один.

В среду контактная группа продолжила обсуждение вопроса обмена пленными между конфликтующими сторонами, а также подняла тему условий их содержания.

Представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ирина Геращенко заявила об отсутствии прогресса в вопросе обмена пленными по результатам встречи в Минске. По ее словам, стороны намерены продолжить работу по поиску компромисса в вопросе обмена пленными.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Украинские пленные во время обмена пленными, 27 декабря 2017

Талакина же считает, что Киев саботирует выполнение принципа "всех на всех" в вопросе обмена пленными.

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"Переговорщики Донецкой и Луганской народных республик продолжают настаивать на единственно возможной формуле обмена пленными — всех на всех без деления на категории. Этот принцип прописан в Комплексе мер, поддержан сторонами контактной группы и резолюцией Совета безопасности ООН, а значит именно этот принцип и должен быть реализован на практике. Пока, к сожалению, украинская сторона всячески саботирует реализацию данного пункта Комплекса мер", — подчеркнула она.

В среду контактная группа вновь обсудила одну из острейших проблем — поставку воды в Донбасс. Компания "Вода Донбасса" накануне заявила, что автобус с сотрудниками Донецкой фильтровальной станции попал под обстрел, пострадали пять человек.

Работу станции остановили, началась эвакуация персонала. Как отмечали в представительстве самопровозглашенной ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня, работа станции предварительно остановлена на пять дней. Руководство и сотрудники объекта выразили надежду, что этого срока хватит для стабилизации ситуации и обеспечения безопасности работ на объекте.

ДФС находится в 12 километрах от Донецка на нейтральной территории у линии соприкосновения. Она обеспечивает водой около 400 тысяч жителей Донецка, Авдеевки, Ясиноватой и ряд других населенных пунктов по обе стороны линии соприкосновения. За время конфликта станция неоднократно подвергалась обстрелам.

Пресс-служба министерства по вопросам временно оккупированных территорий сообщила, что воду в подконтрольную Киеву Авдеевку в Донбассе после остановки ДФС с четверга будут подавать из резервуаров по графику. Кроме того, население было оповещено о необходимости сделать запасы воды.

На брифинге в Минске Сайдик выразил надежду, что станция все же не будет закрыта.

"Я надеюсь, что эта станция не будет закрыта, потому что, действительно, этот вопрос связан с водоснабжением очень большой части населения. Надеюсь, что найдутся возможности для продолжения работы этой станции", — сказал дипломат.

Сайдик также затронул тему восстановления работы сотового оператора "Vodafone-Украина" в Донбассе. Этот вопрос в очередной раз обсуждала экономическая подгруппа контактной группы. В частности, речь шла о дальнейших шагах, которые необходимо предпринять в этом направлении, констатировал дипломат.

В январе в ДНР сообщили, что работа сотового оператора на территории республики была нарушена из-за повреждения кабеля на подконтрольной Киеву территории в районе Еленовки.

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Талакина в среду сообщила, что восстановление связи "Vodafone-Украина" зависит от Киева, самопровозглашенная ДНР предоставила гарантии для проведения работ, "выполнив тем самым свою часть достигнутых договоренностей".

"По итогам сегодняшней встречи достигнуто понимание о сроках реализации дальнейших шагов по восстановлению работы мобильного оператора на территории ЛНР и ДНР. Дальнейшая процедура полностью зависит от действий или бездействия украинской стороны", — сообщила Талакина.

До конфликта на территории Донбасса работали несколько сотовых операторов. Украинский "Киевстар" одним из первых заявил о прекращении обслуживания абонентов на неподконтрольной Киеву территории. Это произошло зимой 2015 года. В том же году власти ДНР заявили о создании собственного сотового оператора "Феникс". В начале 2017 года обслуживать абонентов неподконтрольной Киеву части Донбасса прекратил оператор Lifecell. "Vodafone-Украина" оставалась единственной украинской сотовой компанией, связь которой продолжала действовать в этих районах Донбасса.