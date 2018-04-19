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    Порошенко и Турчинов проверят вещание украинских каналов в Донбассе

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    Президент Украины сообщил, что он и секретарь СНБО посетят Донецкую и Луганскую области для проверки качества вещания украинских каналов в Донбассе. Порошенко дал такое обещание в ходе совещания по вопросам противодействия информационной агрессии.
    Петр Порошенко и Александр Турчинов
    Фото с сайта СНБО Украины

    КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что в ближайшее время намерен посетить Донецкую и Луганскую область, где проверит вещание украинских каналов, он также напомнил о смене формата военной операции в Донбассе.

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    "Я хочу проинформировать, что в ближайшее время вместе с секретарем Совета (национальной безопасности и обороны) планирую посетить Донецкую и Луганскую области и лично проверить качество трансляции украинских вещателей в зоне проведения антитеррористической операции. Хочу отметить, что уже через несколько дней, менее чем через две недели мы переходим от формата антитеррористической операции к военному формату", — сказал президент в четверг в ходе совещания по вопросам противодействия информационной агрессии.

    Ранее Порошенко заявил, что "антитеррористическая" операция в Донбассе завершится 30 апреля, ее сменит Операция объединенных сил.

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