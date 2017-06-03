Украинское радио начало вещание на неподконтрольные территории Донбасса

КИЕВ, 3 июн — РИА Новости Украина. В пятницу, 2 июня, из города Часов Яр Донецкой области, на частоте 873 кГц Первого канала Украинского радио (НСТУ) начато вещание на неподконтрольные территории Донбасса. Вещание осуществляется на Донецкую и Луганскую области. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой ОГА.

Председатель Донецкой областной ВГА Павел Жебривский заявил, что сигнал Украинского радио будет охватывать Донецкую, Луганскую области вместе с неподконтрольными территориями, а также Запорожскую, Днепропетровскую, Харьковскую области и приграничные территории России, которые граничат с Донбассом.

Также председатель Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко подчеркнул, что в сотрудничестве с Министерством информационной политики регулятор предоставил НСТУ разрешение на временное вещание на частоте 873 кГц еще 12 января.

По его словам, старт радиовещания является началом реализации проекта по направленному вещанию на неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей. Указано, что вещание осуществляется с передатчика NAUTEL XL-60, который был предоставлен Мининформполитики компанией BBG в качестве технической помощи.

По подсчетам Нацсовета, сигнал "Украинского радио" из Часового Яра охватит совокупно до 12,7 миллионов человек — как граждан Украины, так и граждан России.

Ранее сообщалось, что девять передатчиков обеспечивают вещание телеканалов самопровозглашенной ДНР на пять регионов Украины.