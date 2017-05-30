Геращенко настаивает на блокировании сайтов ЛДНР

КИЕВ, 30 мая — РИА Новости Украина. После блокирования российских социальных сетей в Украине необходимо заблокировать все сайты самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

"Следующий этап — заблокировать все сайты ОРДЛО как таковые, которые нарушают украинское законодательство, сеют межнациональную вражду, выступают против территориальной целостности и суверенитета Украины", — написала Геращенко на своей странице в Facebook, комментируя заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о российских СМИ.

В ходе пресс-конференции по окончанию переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным лидер Франции Эммануэль Макрон заявил, что RT и Sputnik не имели доступа к его избирательному штабу в связи с тем, что "распространяли ложную информацию, клевету". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не согласны с высказываниями Макрона про Sputnik и RT.

"Примечательно, что французским журналистам, общественным организациям, Генсеку СЕ Янгланду, Amnesty International и т.д. не пришло в голову делать заявления о наступлении на свободу слова и т.д.", — отметила вице-спикер.

Также Геращенко добавила, что заявления Макрона — это "отличный аргумент для всех европейских чиновников и структур, которые делают вид, что не понимают причин и последствий гибридной войны и информационной составляющей этой войны РФ против всего цивилизованного мира".

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В понедельник СБУ провела обыски в офисах компании в Одессе и Киеве в рамках уголовного дела по статье "государственная измена". По их итогам стало известно, что СБУ подозревает руководство компании "Яндекс. Украина" в незаконном сборе и передаче в РФ персональных данных граждан Украины. Ведомство утверждает, что информация передавалась специальным службам РФ "для планирования, организации и проведения разведывательных, диверсионных, информационно-подрывных операций в ущерб суверенитету Украины".