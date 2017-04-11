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    Общество

    Нацсовет оштрафовал 10 радиостанций из-за квот на украинский язык

    (обновлено: )9407
    Сообщается, что за нарушения заплатят Kiss FM (Киев), "Радио Шансон" (Киев), "Радио сто шесть и шесть" (Харьков), M FM (Харьков), "Европа плюс Днепр" (Днепр), "Ирта" (Северодонецк), "ТРК Маяк" (Александрия).
    Радио. Архивное фото
    RIA News Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Десять радиостанций оштрафованы за несоблюдение квоты на украинский язык в эфире, сообщает пресс-служба Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

    Флаг ЕС. Архивное фото
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    В ноябре 2016 года в Украине вступили в силу изменения в закон "О телевидении и радиовещании". Согласно поправкам, телерадиоорганизации должны обеспечивать в течение первого года действия изменений трансляцию 25% песен на украинском языке от общего объема контента. В течение второго года эта доля составит 30%, на третий год — 35%.

    "Нацсовет применил штрафные санкции к десяти радиокомпаниям, которые нарушили нормы законодательства о квотах", — говорится в сообщении ведомства в Facebook. Штраф наложен в размере 5% суммы лицензионного сбора. Общая сумма штрафа составила 579,3 тысячи гривен (около 21 тысячи долларов).

    По данным Нацсовета, за нарушение в части объема ведения передач на украинском языке оштрафованы "Радио Вести" (Харьков), радио "Глас" (Одесса) и радио "104.FM" (Мариуполь).

    За нарушение законодательства в части объема песен на украинском языке штраф заплатят Kiss FM (Киев), "Радио Шансон" (Киев), "Радио сто шесть и шесть" (Харьков), M FM (Харьков), "Европа плюс Днепр" (Днепр), "Ирта" (Северодонецк), "ТРК Маяк" (Александрия).

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