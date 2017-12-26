Порошенко, Луценко, Парубий и Турчинов провели Рождество в охотничьей резиденции

КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко провел выходной день 25 декабря, когда отмечается католическое Роджество, в президентской резиденции в селе Гута Ивано-Франковской области Богородчанского района.

Ранее Порошенко поздравил украинцев с Рождеством по григорианскому календарю, которое впервые отмечается как государственный праздник.

По информации Страна.ua праздники к главе государства присоединились высокопоставленые гости.

"Вместе с Петром Порошенко на католическое Рождество "гуляли" спикер Верховной Рады Андрей Парубий (по вероисповеданию греко-католик), секретарь СНБО Александр Турчинов (баптист) и генеральный прокурор Юрий Луценко (православный)", — пишет издание.

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Фешенебельная президентская резиденция "Синегора" находится возле села Гута Богородчанского района Ивано-Франковской области в Горганах. Занимает площадь 10866 га.