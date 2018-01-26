Корнейчук: в США пока не знают - Порошенко-Турчинов-Аваков - одна "тусовка"

РИА Новости Украина

Парламент Украины принял в целом президентский законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа "агрессором". Согласно закону, неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются "оккупированными". В документе исключен пункт о приоритетном значении реализации минских соглашений для урегулирования конфликта.

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Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что закон о реинтеграции Донбасса формализует права граждан Украины, которые на временно неподконтрольных территориях.

"А то, что там нет упоминания о "Минске", не означает, что он противодействует "Минску". Украина является участником Минских соглашений, участвует в Трехсторонний контактной группе в Минске. Она приняла закон о специальном статусе, закон об амнистии, готова к проведению местных выборов, когда для этого будут условия. Поэтому я думаю, что Украина придерживается соглашения. Как по мне, нужно, чтобы и российская сторона выполнила свою часть, в том числе по соблюдению перемирия, такого, как мы видели прошлые сутки", — сказал Волкер в интервью "Радио Свободе".

Политический аналитик Дмитрий Корнейчук считает, что западные партнеры Украины не в полной мере разбираются в здешних политических реалиях. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Мне кажется, что американцы не до конца понимают внутренние украинские реалии, касающиеся неких патриотов и радикалов. Влияние на которых имеют Турчинов-Аваков. И в Вашингтоне искренне думают, что эти радикалы мешают Порошенко выполнять "Минск". На самом деле Порошенко-Турчинов-Аваков — это все одна "тусовка", тесно связанная дерибаном страны. И большая часть их действий координируется. В частности — имитацией давления радикалов на Порошенко", — отметил Корнейчук.

По мнению эксперта, Порошенко руками Турчинова-Авакова торгуется с Вашингтоном.

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"Те двое, конечно, его ненавидят и переодически устраивают "подставы", когда Банковая пытается отжать их финансовые потоки, но стратегическая цель Порошенко-Турчинова-Авакова теперь одна: сорвать (или максимально оттянуть во времени выполнение) минские соглашения любым путем. По крайней мере — чтобы Донбасс не мог голосовать на президентских и парламентских выборах 2019-го", — резюмировал он.