Аваков: тактика глупых шагов между США и Донбассом

Геворг Мирзаян – для РИА Новости Украина

Падишах не доживет

Украинские чиновники продолжают соревноваться на предмет измышления альтернатив Минским соглашениям. На днях на этом поле потоптался министр внутренних дел Арсен Аваков. Он презентовал свой план реинтеграции Донбасса, который назвал "тактикой мелких шагов". В общих чертах его смысл таков: Украина забирает себе территорию ДНР и ЛНР по частям. Отщипывает кусок, загоняет туда миротворцев, которые встают по линии границы. Затем территория возвращается в украинское правовое поле и там проводятся выборы. Кто победит – неважно, поскольку: а) управлять все равно будет Киев и б) эти люди потом будут абсорбированы. Этакая приличная версия предложения Филатова "а вешать будем потом".

Соответственно, после реинтеграции одного куска будет отщипнут другой.

Сторонники Авакова, конечно, план шефа поддержали. По словам его советника Зоряна Шкиряка, "полная деоккупация" Донбасса сейчас невозможна, поскольку "Путин с Донбасса не уйдет". Ведь в фантазиях переотдыхавшего в Непале украинского политика, российский президент "заинтересован поддерживать этот конфликт с целью шантажа не только Украины, но и всего цивилизованного мира". Но, продолжает свои измышления тов. Шкиряк, частично Путин уходить может, поэтому "план поэтапной деоккупации… является на сегодняшний момент наиболее приемлемым для обсуждения с нашими международными партнерами".

Другие силы назвали план, мягко говоря, не совсем эффективным. Даже в том случае, если план реально начнет выполняться. "Каждая идея об уменьшении оккупированной территории стоит внимания. Если мы таким путем пойдем, то к 2030-му году мы дойдем до границы с Россией", — отметил глава подконтрольной Киеву части Донецкой области Павел Жебривский. Тут уж, скорее, падишах умрет – далеко не факт, что нынешний режим в своем нынешнем виде столько проживет.

Третьи же вообще назвали проект нереалистичным. Причем речь не только о представителях Москвы и ЛНР с ДНР (для которых план есть, по сути, лишь очередной метод по оккупации и зачистке Донбасса), но и сторонниках Порошенко. Они называют план Авакова элементарным политическим пиаром и этаким входным билетом министра в предвыборную кампанию перед президентскими выборами, намеченными на 2019 год.

Читайте также: Аваков огласил план по Донбассу. Ждать ли предложения по Сирии?

Фаворитом будет тот, кого поддержит "Вашингтонский обком", поэтому не случайно Аваков огласил свой план перед визитом в США, предварительно обсудил его с представителями Госдепа. Судя по всему, презентация продолжится в Вашингтоне. Министр позиционирует себя как более эффективный и решительный лидер, чем Порошенко. Как человек, который готов "решать проблемы".

Виноватых найдем

Собственно, третья версия ближе всего к истине. Авакову был нужен не план, а предвыборный манифест. Причем с максимально громким и серьезным названием.

На деле же "тактика мелких шагов" – это совсем о другом. Под шагами позиционируется не откусывание кусочков территории, а меры по гуманитарной, социальной и экономической реинтеграции. То есть, по сути, замена Минским соглашениям.

Понимает ли Аваков недостатки своего плана? Безусловно. Ущербность проекта не в нехватке интеллектуальных ресурсов – у Авакова с этим как раз все нормально. Проблема в том, что любой план, исходящий от украинских официальных лиц, изначально ущербен. Ведь он должен содержать целый ряд обязательных условий, которые соответствуют ключевым положениям украинской пропаганды, и по этой причине являются абсолютно деструктивными для любого реального процесса урегулирования ситуации.

Во-первых, никаких переговоров с ЛНР и ДНР – этих игроков, по мнению Киева, просто не существует. Любые переговоры с ними приведут к их "материализации" в правовом поле, превращению в стороны конфликта, а значит, к необходимости признания гражданского характера украинской войны. Легитимность же режима Порошенко зиждется в значительной степени на позиционировании этого конфликта как защиты от внешней интервенции.

Во-вторых, никакого восстановления экономических связей с "сепаратистами". Пусть, как говорил Порошенко, дети в ЛНР и ДНР "сидят по подвалам", и так учатся Украину любить. В-третьих, никакой реальной реинтеграции населения ЛНР и ДНР. Это люди "второго сорта", которых нужно сначала "перевоспитывать", а потом уже – тех, кто останется – "реинтегрировать". А в ином случае на этой территории окажется огромный "электоральный заповедник" антимайданных сил, который будет нести серьезную угрозу украинскому русофобскому проекту.

Читайте также: Переворот во власти. Гордон раскрывает тайные планы Порошенко

Авакова ущербность его проекта не беспокоит. Даже в том случае, если ему придется свой манифест в какой-то момент исполнять.

"Для украинских политиков главное – заявить о знании ими пути решения любой проблемы и наличии некоего беспроигрышного плана, а потом, после его провала, благополучно спихнуть вину на другого. Последние четыре года эта "отмазка" универсальна и идеальна – "рука Кремля"", — пишет украинский сайт 112.ua.

Читайте также: Удар за ударом. Утонет ли Порошенко в коррупционных скандалах

Вопрос в том, сколько эта отмазка еще будет работать? И когда, наконец, украинское население поймет, что в продолжении гражданской войны, росте коррупции, деградации политического класса и всей страны виновата не "рука Кремля", а руки Порошенко, Авакова и всей остальной камарильи, находящейся сейчас у штурвала украинской государственности.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции