Аваков огласил план по Донбассу. Ждать ли предложения по Сирии?

Павел Рудяков, эксперт

Министр внутренних дел Арсен Аваков, видимо, засиделся на одном месте, и ему стало тесно в сфере организации и обеспечения правопорядка, непосредственно входящей в его компетенцию. Пару месяцев назад он испытал свои силы богатырские, пардон, министерские, в области внешней политики, по собственной инициативе попробовав помочь министру Павлу Климкину в развитии отношений с зарубежными странами. Результаты помощи сравнимы, пожалуй, с итогами "деятельности" слона в посудной лавке. Что об этом, впрочем, теперь говорить? Кто старое помянет, у того, как известно, могут глаза заболеть. Некоторая, мягко говоря, комковатость его первого блина — дипломатического — Авакова ничуть не насторожила и не остановила. Исповедуя девиз: большому кораблю — все самое большое, — он скомандовал себе: полный вперед! И сделал новый шаг, на сей раз в зону ответственности не кого-то из коллег по правительству, а главы державы. Причем, сделал не по неведению, а отдавая себе отчет в том, что делает.

Затевая собственную большую игру в рамках будущей президентской кампании и вступая в этой связи в борьбу за поддержку США, Аваков решил, видимо, позиционировать себя для американцев как успешного кризисного менеджера. Единственного в своем роде топ-менеджера, которому по плечу любые задачи и которому нет равных в рядах киевской власти. Не так давно в одном из интервью он вдруг, как бы случайно, к слову, вспомнил о первых днях апреля 2014 года, когда по приказу Александра Турчинова, который в то время исполнял обязанности президента, "майданные" гонцы из Киева разлетелись по городам бунтующего Юго-Востока гасить разгоравшиеся там протестные пожары. В интерпретации самого министра ситуация выглядела так: "Горело" сразу по всей юго-восточной Украине, одновременно разыгрывались опасные сепаратистские сценарии во всех крупных городах". Андрей Парубий (в то время — секретарь СНБОУ) и Валентин Наливайченко (глава СБУ) вылетели в Луганск, Виталий Ярема (первый вице-премьер) — в Донецк, Аваков отправился в Харьков. "Результат в Харькове вам известен", — гордо, без лишней скромности говорит он, имея в виду, что только в Харькове, только ему удалось обеспечить победу "патриотизма".

Развитие сюжета: "Аваков — лучший кризисный менеджер в Украине", — не заставило себя долго ждать. Отправляясь в длительную поездку за океан, министр прихватил с собой план по возвращению Донбасса, их прописанный вполне в духе американских представлений о такого рода проектах. Особо в данном случае стоило бы обратить внимание на то обстоятельство, что глава МВД не стал скрывать от широкой отечественной публики ни сам факт американского вояжа, ни содержание своих предложений для Донбасса. На фоне взявшегося в аналогичной ситуации "партизанить" Юрия Луценко, так и не долетевшего до Америки, подобное поведение выглядит, безусловно, и куда более привлекательно, и заведомо выигрышно.

Любопытный нюанс аваковского "экспортного" позиционирования — попытка представить себя обладателем какой-то особо ценной информации о происходящем в Украине, в России, в мире, которую, якобы, обеспечивают ему "сотрудники его министерства".

Выглядит не очень убедительно, заставляя задуматься то ли о преувеличенной доверчивости министра, то ли о желании понадувать щеки сильнее, чем это делают остальные обитатели киевского властного Олимпа. Как бы там ни было, именно на этой своей "особой" информации Аваков строит систему собственных представлений практически обо всем и обо всех, включая "ястребов", "супер-ястребов", "ястребов с деньгами" в окружении Владимира Путина и его — Путина — самого. "Ястребы с деньгами" как отдельная группа влияния это — новая для наших широт позиция, интересно, причисляет ли Арсен Борисович себя самого к таковым в украинских реалиях?

Для того чтобы план Авакова по Донбассу мог превратиться из пустых мечтаний в нечто хотя бы относительно осязаемое и реальное, необходим ряд предварительных условий. Едва ли не важнейшее из них — кардинальное изменение нынешнего статус-кво и возвращение ДНР-ЛНР под юрисдикцию Киева. За эту часть работы глава МВД не намерен браться ни в коем случае. Ее он предусмотрительно предпочитает оставлять Петру Порошенко. "Порошенко обязан вернуть Донбасс, — говорит Аваков. — Как бы трудно ни было, даже если это будет стоить ему переизбрания. Но это его миссия как президента и как государственника". Сильно сказано, не так ли? Сильно, очень сильно! Если бы такая схема сработала, те, кто понимает, одним выстрелом грохнули бы сразу двух жирных "зайцев": и Порошенко убрали, и Донбасс к рукам прибрали.

О том, зачем нужно возвращать Донбасс, Аваков не говорит. Главный упор в его "восточном" плане делается на другом. Во-первых, на том, как, вернув мятежные территории, надо наказать их жителей. Во-вторых, на том, каким образом следует организовать реинтеграционный процесс с прицелом на решение задачи установления над возвращенными районами не только формального, но и реального контроля Киева. Примечательно, что в том, что дончане и луганчане очень виноваты и заслуживают наказания, причем, самого сурового, вплоть до поражения в правах лет на пять, а то и на все десять, у министра нет ни малейших сомнений. Не менее любопытно, что главный упор в деле завоевания Киевом симпатий жителей востока он делает на материальную сторону вопроса.

Не говоря об этом вслух, Аваков признает, что для возвращения контроля над Донбассом, Киеву придется выполнить кое-какие пункты "Минских соглашений". К примеру, тот, что предполагает проведение в ДНР-ЛНР выборов и формирования органов местного самоуправления. "Пофиг, кто победил на этих выборах, — рубит он. — Главное сформировать переходную администрацию: на основе этих новых, избранных по украинскому закону органов и представителей государственной власти Украины. Туда должна прийти центральная власть вместе с украинскими полицейскими силами". Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться, что "центральная власть вместе с украинскими полицейскими силами" это — сам Аваков во главе вверенных ему силовых структур. В таком взгляде на проблему состоит политическое кредо Авакова. Выборы — выборами, без них нельзя, но от них мало что зависит в той практической деятельности, которая его интересует. Решающее значение имеет, кто садится на "потоки".

Весь предлагаемый план, собственно говоря, и направлен на то, чтобы сделать заявку на монопольное положение его автора в контроле над финансовыми "потоками", которые должны будут пойти на Донбасс после восстановления контроля Киева над ним из госбюджета Украины и от международных доноров. Antikor.com.ua Карасев: Аваков готовит план ухода - от Порошенко и после Порошенко

На этих вещах мысль министра сосредоточивается куда с большей конкретностью, чем на всем остальном, включая обеспечение правопорядка, о котором ему по штату и по чину положено было бы печься в самую-самую первую очередь. Их он продумывает, точнее, уже продумал, до мелочей, включая предоставление "особого экономического статуса" и прочих полезных деталей и "мелочей". "Каждая территория будет остро нуждаться в дополнительных, помимо местных бюджетов, деньгах, которые будут приходить только по соответствующим программам — для строительства, восстановления. И проходить эти деньги будут только через представителя государства Украина". По мнению Авакова, все в этом мире продается и покупается. Вот, и в результате действия этой части его плана "лояльность к центральным украинским органам власти будет постепенно возвращаться". Дальше — больше. Дальше в Донбасс, как полагает министр, "будут возвращаться реальные люди, начиная от "хозяев жизни", которые сейчас все сидят в Киеве". Почему это важно для Авакова настолько, что он говорит об этом специально? Догадаться, думаю, нетрудно: "хозяева жизни" привезут с собой свои кошельки, в которые можно будет не только заглянуть, но и запустить лапу. Мелочь, а все равно приятно!

Аваков — не наивный романтик от политики. Он — чиновник от бизнеса. К тому же, от бизнеса с заметным полукриминальным и криминальным душком.

Ему прекрасно известно, как осуществляется освоение бюджетных средств, каково соотношение той части, которая тратится непосредственно на то, на что деньги выделены, и той, которая уходит на "распил". Когда он говорит о том, что в возвращенных районах Донбасса начнется возрождение инфраструктуры, разрушенной войной, то хорошо представляет, сколько денег должно "зайти", чтобы на выходе получилось нечто реальное. А также, сколько останется в распоряжении того или тех, кто будет деньги "заводить".

Аваков предлагает себя не вместо Порошенко, а пока что, если можно так выразиться, после Порошенко. Он — опять же пока — согласен отдать лавры миротворца президенту. Себя же видит, говоря его же языком, "ключником". В его представлении появление в Донбассе миротворцев ООН способно сдвинуть ситуацию с мертвой точки, но само по себе недостаточно. "Если просто зашли "каски" ("голубые шлемы", то есть, миротворцы — Авт.), то не работает никак. Нужен кто-то, кто возьмет ключи и будет управлять городами дальше. И поэтому я предлагаю детали и процедуры… Договариваются Порошенко и Климкин о международных наблюдателях. А дальше нужно будет ручками и ножками обеспечить механизм — как непосредственно заходить и проходить по всем этим городам и весям".

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…Крепость еще не взята, а план ее разграбления уже готов. О, времена, о, нравы! О, кадры, которые, как известно, решают все!

Ограничит ли свои аппетиты Аваков Донбассом? Скорее всего, да — ограничит. Есть, однако, в этой теме один нюанс. Министр убежден, что весь мир должен учиться у Украины тому, как противостоять России. Если так, то нельзя исключать, что, если в США дадут ему сегодня "добро" по Донбассу, то завтра он придет к американцам с новым планом: как восстанавливать… Сирию. А что? Там же "цивилизованный мир", по одну сторону с которым, по убеждению главы МВД, теперь оказался Киев, противостоит России, не так ли? Так! Раз так, значит, и на процент в сирийском дерибане имеет право.