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    Политика

    "Хвастовство". Экс-премьер пояснил, почему план Авакова провалится

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    По мнению бывшего премьера Юрия Еханурова, ввести миротворцев на Донбасс не получится, так как стороны не смогут достичь согласия. Отметим, что Украина настаивает на миротворцах на границе с Россией.
    Юрий Ехануров
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Российская Федерация не позволит ввести миротворческую миссию Организации Объединенных Наций на Донбасс. Так, бывший премьер-министр, экс-министр обороны Юрий Ехануров в эфире телеканала Newsone прокомментировал план министра внутренних дел Арсена Авакова о возвращении Донбасса.

    Арсен Аваков. Архивное фото
    УНИАН
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    "Простых решений не будет. Все это (план Авакова – Ред.) – хвастовство перед публикой. Никакого конкретного решения нет, и его не будет. Никаких миротворцев не будет. Россия на это не пойдет, а они имеют право вето в Совете безопасности ООН", – подчеркнул он.

    Экс-министр пояснил, что ввести миротворцев на Донбасс не получится, так как стороны не смогут достичь согласия. Россия хочет, чтобы миротворческая миссия была на линии соприкосновения огня на востоке. В то время как Украина настаивает на миротворцах на границе с Россией.

    "Все. До свидания. Ничего не будет", – заключил экс-премьер.

    Ранее Аваков изложил свой план по мирному возвращению Донбасса, согласно которому, в частности, предлагается вводить миротворцев на неподконтрольные территорию Донбасса поэтапно.

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