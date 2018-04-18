"Хвастовство". Экс-премьер пояснил, почему план Авакова провалится

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КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Российская Федерация не позволит ввести миротворческую миссию Организации Объединенных Наций на Донбасс. Так, бывший премьер-министр, экс-министр обороны Юрий Ехануров в эфире телеканала Newsone прокомментировал план министра внутренних дел Арсена Авакова о возвращении Донбасса.

"Простых решений не будет. Все это (план Авакова – Ред.) – хвастовство перед публикой. Никакого конкретного решения нет, и его не будет. Никаких миротворцев не будет. Россия на это не пойдет, а они имеют право вето в Совете безопасности ООН", – подчеркнул он.

Экс-министр пояснил, что ввести миротворцев на Донбасс не получится, так как стороны не смогут достичь согласия. Россия хочет, чтобы миротворческая миссия была на линии соприкосновения огня на востоке. В то время как Украина настаивает на миротворцах на границе с Россией.

"Все. До свидания. Ничего не будет", – заключил экс-премьер.

Ранее Аваков изложил свой план по мирному возвращению Донбасса, согласно которому, в частности, предлагается вводить миротворцев на неподконтрольные территорию Донбасса поэтапно.