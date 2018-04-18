План Авакова по Донбассу обсудили в Госдепе США

КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Министр внутренних дел Арсен Аваков в рамках своего визита в Вашингтон провел встречу с заместителем государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Вессом Митчеллом. В ходе встречи стороны обсудили план возвращения Донбасса и Крыма, предложенный украинским министром.

Читайте также: Аваков огласил план по Донбассу. Ждать ли предложения по Сирии?

Ранее Аваков изложил свой план по мирному возвращению Донбасса, согласно которому, в частности, предлагается вводить миротворцев на неподконтрольные территорию Донбасса поэтапно.

"С заместителем Госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Вессом Митчеллом очень подробно обсудили план возвращения Донбасса и Крыма по стратегии step by step и создания в Украине единой международной платформы по борьбе с оргпреступностью, в частности российским криминалом", — написал Аваков в Twitter.

Глава МВД также провел рабочую встречу с и.о. заместителя Государственного секретаря США по вопросам деятельности Бюро по международным вопросам в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и правоохранительным вопросам (INL) Джеймсом Волшем.

"С господином Митчеллом обсудили политические вопросы, а именно план по деоккупации Донбасса и сотрудничество других стран со страной-агрессором. И я благодарен Госдапертаменту США за жесткую, неподкупною позицию относительно строительства "Нордстрим 2". Надежность международных партнеров по этому вопросу — важный компонент противодействия путинской гибридной войне со всем миром!", — цитирует Авакова департамент коммуникации МВД.

Читайте также — Тренд дня: план Авакова по Донбассу минус борьба с преступностью

Министр также отметил, что с Джеймсом Волшем они согласовали дальнейшие совместные планы по реформе Нацполиции. Основное внимание в сотрудничестве стороны сосредоточат на уголовном блоке, противодействия наркопреступности и безопасности границы.