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    Политика

    План Авакова по Донбассу обсудили в Госдепе США

    Тема:

    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие (611)

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    Глава МВД Украины сообщил, что "очень подробно обсудил с заместителем Госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Вессом Митчеллом план возвращения Донбасса и Крыма по стратегии step by step".
    Арен Аваков и заместитель госсекретаря США Весс Митчелл
    МВД Украины

    КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Министр внутренних дел Арсен Аваков в рамках своего визита в Вашингтон провел встречу с заместителем государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Вессом Митчеллом. В ходе встречи стороны обсудили план возвращения Донбасса и Крыма, предложенный украинским министром. 

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    Ранее Аваков изложил свой план по мирному возвращению Донбасса, согласно которому, в частности, предлагается вводить миротворцев на неподконтрольные территорию Донбасса поэтапно.

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    УНИАН
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    "С заместителем Госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Вессом Митчеллом очень подробно обсудили план возвращения Донбасса и Крыма по стратегии step by step и создания в Украине единой международной платформы по борьбе с оргпреступностью, в частности российским криминалом", — написал Аваков в Twitter.

    Глава МВД также провел рабочую встречу с и.о. заместителя Государственного секретаря США по вопросам деятельности Бюро по международным вопросам в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и правоохранительным вопросам (INL) Джеймсом Волшем.

    "С господином Митчеллом обсудили политические вопросы, а именно план по деоккупации Донбасса и сотрудничество других стран со страной-агрессором. И я благодарен Госдапертаменту США за жесткую, неподкупною позицию относительно строительства "Нордстрим 2". Надежность международных партнеров по этому вопросу — важный компонент противодействия путинской гибридной войне со всем миром!", — цитирует Авакова департамент коммуникации МВД. 

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    Министр также отметил, что с Джеймсом Волшем они согласовали дальнейшие совместные планы по реформе Нацполиции. Основное внимание в сотрудничестве стороны сосредоточат на уголовном блоке, противодействия наркопреступности и безопасности границы.

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