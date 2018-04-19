Удар за ударом. Утонет ли Порошенко в коррупционных скандалах

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Предвыборный 2018 год стартовал для украинского президента достаточно проблемно. По имиджу президента со всех сторон наносят удар за ударом: то Al Jazeera раскрыла детали засекреченной спецконфискации "денег Януковича", затем вспыхнул "мальдивский скандал", то подоспела публикация Deutsche Welle о "непрозрачном бизнесе" Порошенко в Германии…Теперь апофеозом стала публикация первой аудиозаписи из скандальных пленок беглого нардепа Александра Онищенко ("пленки Онищенко"), на которых, как утверждается, записан президент Петр Порошенко.

По мнению экспертов, аудиозапись станет похлеще офшорного скандала и будет иметь значительно больший резонанс.

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Самые громкие коррупционные скандалы с участием Порошенко — в обзоре РИА Новости Украина.

Компромат Онищенко

В среду вечером, 18 апреля, в эфире телеканала NewsOne прозвучала первая аудиозапись из скандальных пленок беглого нардепа Александра Онищенко ("пленки Онищенко"), на которых, как утверждается, записан президент Петр Порошенко.

Запись показал нардеп Александр Онищенко в ходе программы "Украинский формат". Он утверждает, что его разговор с Порошенко записан в январе 2016 года в Администрации президента. На записи голос, похожий на президентский, обсуждает с Онищенко договоренности с экс-министром экологии Николаем Злочевским по закрытию уголовных дел против него и бизнеса в обмен на долю в газовом бизнесе экс-министра.

Президент (а точнее, его голос) отреагировал на это благосклонно, назвал Злочевского "хорошим парнем" и пообещал подумать, что можно сделать. Из разговора слышно, что Злочевский перечислил на компании, подконтрольные Порошенко, десять миллионов долларов — и готов "свернуть этот долг", если президент примет его предложение.

Примечательно, что в начале 2017 года дела против экс-министра времен Януковича были в Украине действительно закрыты.

Напомним, еще в начале 2017 года Онищенко заявлял, что владеет аудиозаписями, которые свидетельствуют о причастности Петра Порошенко к политической коррупции, в частности, как президент дает указание о "покупке" голосов депутатов Рады для принятия необходимых решений.

По словам Онищенко, он записывал разговоры на диктофон, вмонтированный в наручные часы. Правда, тогда депутат передал СМИ лишь одну запись, но обещал новые разоблачения.

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Панамская утечка

3 апреля 2016 года произошла крупнейшая утечка конфиденциальной информации из базы данных панамской компании Mossack Fonseca. В руки журналистов попал гигантский архив документов о причастности ряда мировых лидеров и их приближенных к схемам по отмыванию денег и ухода от налогов.

Фигурантом "панамских документов" оказался и президент Петр Порошенко. Журналисты пришли к выводу, что соглашение о "слепом трасте", куда Порошенко якобы передал активы Roshen, вопреки заявлениям, до сих пор не подписано. Однако он начал реструктуризацию активов Roshen, создав для этого три оффшорные компании.

Сам Порошенко утверждал, что, став президентом, отошел от управления активами, в том числе и компании Roshen.

Удар от СМИ

10 января 2018 года телеканал Al Jazeera опубликовал материал о причастности первых лиц и ключевых чиновников Украины — именно Петра Порошенко и главы Нацбанка Валерии Гонтаревой — к выводу из страны "денег Януковича". Изюминкой публикации стал засекреченный ГПУ приговор Краматорского райсуда от 28 марта 2017 года по спецконфискации $1,5 млрд бывшего главы государства.

Главное в этой схеме – деньги выводились якобы через менеджмент ICU, совет директоров которого возглавляла ближайший соратник Порошенко Валерия Гонтарева.

Перед этим в декабре 2017 года британский журнал The Economist опубликовал розгромную статью с заголовком "Запад разрешает Украине проиграть борьбу с коррупцией".

Как писали журналисты в статье, попытка президента Петра Порошенко показать силу закончились выявлением его слабости, а также факта, что страна погрязла в тайных договоренностях и мошенничестве. Главная причина кризиса кроется в несостоятельности правящей элиты выполнить цель Майдана, а именно покончить с олигархической системой.

"Украинские элиты конфликтуют и не берут на себя ответственность за страну, объединяясь лишь в совместной борьбе против общественных активистов и независимых институтов, которые угрожают их олигополии", — писали СМИ.

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Коррупция семьи Порошенко становилась предметом журналистских расследований и немецких СМИ.

Обозреватель немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung Конрад Шуллер, анализируя громкие коррупционные скандалы в украинской оборонке, пришел к неутешительным выводам.

"Повсюду доминирует Порошенко. Эта сфера принадлежит ему, и поэтому он не хочет, чтобы кто-то туда заглядывал. Как глава государства, он предлагает кандидатуру министра обороны, он является главнокомандующим Вооруженных Сил и председателем Национального совета безопасности и обороны. Верхний уровень управления военной промышленностью он оккупировал вместе с друзьями…", — писал Шуллер.

В то же время Шуллер признавал, что не существует доказательств непосредственной причастности Порошенко к коррупционной деятельности, хотя определенные конфликты интересов, вытекающих из его роли бизнесмена, прослеживаются достаточно четко.

31 марта 2016 года разгромную статью о Порошенко и украинской коррупции опубликовало издание The New York Times. В ней газета назвала генпрокурора Виктора Шокина "символом глубоко укоренившейся в Украине коррупции", а президента Петра Порошенко – "продуктом старой системы".

Порошенко, комментируя ту статью, заявил, что "против Украины ведется гибридная война, в том числе через механизмы распространения информации, дискредитирующей государство".

По материалам из открытых источников интернет