Один, два, три. Что стоит за рабочим визитом Авакова в Вашингтон

Роман Степняк

В последние дни министр внутренних дел Арсен Аваков предпринял ряд существенных шагов в целях организации собственного имиджевого спурта. Раздав продвинутым информационным ресурсам pravda.ua и liga.net развернутые интервью, которые вполне можно считать анонсом неформальной предвыборной кампании, министр уехал на смотрины в заокеанские Штаты. Пятидневное турне по берегам Потомака, начавшееся в минувшее воскресение, далеко выхводит за рамки функциональных обязанностей руководителя ведомства, отвечающего за внутренний порядок в стране.

В интервью журналистам Аваков дал понять, что главное в любой предвыборной программе будет вопрос возвращения Донбасса в состав Украины. Это естественно, поскольку более болезненной проблемы не существует. Крым по известным причинам как бы отошел на второй план и не является первоочередной задачей. Экономическая ситуация в стране, падение уровня жизни населения, борьба с коррупцией и прочие существенные бедствия, касающиеся большинства граждан страны, меркнут. Будущие выборы, если они все-таки состоятся, будут базироваться на милитаристских целях. Арсен Аваков, как и следовало ожидать, в этом плане намерен играть ведущую роль.

Анализируя ситуацию на Донбассе, министр внутренних дел исходит из собственного и весьма комфортного представления о будущем этих территорий. Впрочем, ничего нового он не сказал, лишь подтвердив основные месседжи официальных властей, включая принятые и ожидающие своего срока законы. Расчет делается на то, что противная сторона безропотно примет аваковский план и согласится следовать этому курсу. При этом Арсен Борисович полагает, что Путин согласится на возвращение Донбасса под контроль Украины и делает такой вывод из "сигналов, которые приходят в министерство".

Амнистия и коллаборанты в одном флаконе

Аваков считает, что план введения миротворцев практически решен. Поверим ему на слово и не будем обращать внимание на возможные сбои, скажем, при голосовании в Совбезе ООН. Взять весь анклав под свой контроль, по мнению министра МВД, одномоментно не получится, все должно проходить поэтапно. "Голубых касок" на весь Донбасс не хватит, поэтому министр предлагает действовать пошагово: "План такой: заходят миротворцы и встают на границе условного города Горловка или сельского Новоазовского района. Границу с оккупированной территорией сразу берут под контроль и "голубые каски", и украинские пограничники. Внутрь этой вернувшейся в Украину территории заходят органы украинской юстиции и проводят выборы по нашему закону".

Далее неважно, кто на этих выборах победит. Аваков допускает, что это могут быть лица с крайне "проимперскими взглядами". От этих взглядов ничего ровным счетом зависеть не будет, поскольку туда придет центральная власть вместе с украинскими полицейскими силами". Если кто будет особо сопротивляться, на него найдут управу в виде закона об амнистии. "Он должен касаться абсолютно всех, кроме тех, у кого на руках кровь, кто убивал наших солдат, участвовал в репрессиях против мирного населения. На них амнистия не распространяется". Определять, у кого "на руках кровь", видимо, будут представители центральной власти.

Далее в силу вступят нормы закона "о коллаборантах", который, кстати, подготовлен представителями "Народного фронта", к которому Арсен Борисович имеет непосредственное отношение. Жителей неподконтрольных территорий ждет массовая "фильтрация" паспортов, при выдаче документов должна быть специальная степень проверки людей с тем, чтобы "мы не выдавали кому попало украинские паспорта, а только украинским гражданам". Однако жителям Донбасса, даже тем, чьи паспорта успешно прошли "фильтрацию", не сразу вернут все гражданские права, в течение 5-10 лет они будут лишены избирательных прав.

На восстановление Донбасса, по мнению министра, потребуется соответствующее финансирование. Деньги должны поступать из бюджете страны и от международных доноров. При этом от российских денег Аваков решительно отказывается, а осваивать их будут не местные власти, а представители центра.

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Самым интересным в концепции Арсена Борисовича является интерпретация языкового вопроса. В отличие от сторонников абсолютное украинизации региона, Аваков допускает еще какое-то время пользоваться русским языком: "какие-то переходные позиции, касающиеся специальных статусов языков, особых экономических зон и прочее меня вообще не беспокоят". Надо полагать, что особого поощрения будут заслуживать исконные носители известного "слобожанского украинского".

"Весь мир должен учиться у нас"

План министра рассчитан на фактическую капитуляцию России. Поскольку интервью появились до событий в Сирии, сотрясших мир в минувшие выходные, то нужно сделать определенную скидку на изменившуюся ситуацию. После бомбардировок Дамаска и пригородов сирийской столицы акценты в мировой политике сместились в сторону арабского мира. Стало быть, санкции против России будут приниматься со все меньшей оглядкой на Украину, а значит в Кремле могут украинский аспект международного давления во внимание не принимать.

Да и Сергей Борисович не такой недалекий человек, чтобы не понимать, что убедить Кремль принять такие условия равны нулю. Не ради этого он затеял сложную игру. В одном из названных бесед он весьма прозрачно заявил, что не находится в прямом "подчинении президента". И хотя потом в ведомстве прокомментировали, что это лишь конституционная норма, министр МВД на самом деле не является прямым назначенцем главы государства, в экспертном сообществе прочитали этот пассаж именно так, как было задумано. Авакову необходимо поднять уровень персональной значимости, чтобы иметь больший вес при переговорах с потенциальными политическими партнерами. Уже скоро начнутся предвыборные торги и придется вскрывать карты. Президент сделал сильный ход, переподчинив операцию на востоке страны Вооруженным силам, выбив серьезный козырь из рук министра МВД в лице добровольческих батальонов. Предложив план полицейской операции при содействии миротворцев, Аваков намерен вернуть свое влияние в зоне конфликта.

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Это же план, а также демонстрацию личной решительности, чего явно не хватает главе государства, Арсен Борисович намерен продемонстрировать американцам. Вопрос только в том, насколько серьезный статус его рабочего визита и кто выслушает его доводы до конца. Ну разве кто-то из ястребов на берегах Потомака позарится на цитату украинского министра: "Мы готовы перенимать опыт многих передовых стран, но в вопросе противодействия гибридной войне со стороны России весь мир должен учиться у нас".