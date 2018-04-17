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    Тренд дня: план Авакова по Донбассу минус борьба с преступностью

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    Донбасс: "пасхальное" перемирие (441)

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    План Авакова по Донбассу вызвал бурные обсуждения среди экспертов. Одни с возмущением говорят, что это не в компетенции министра МВД, и советуют ему заняться борьбой с преступностью, а другие считают, что так Аваков начал свою предвыборную кампанию.
    Арсен Аваков
    УНИАН

    Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

    Глава МВД Арсен Аваков в интервью "Украинской правде" обнародовал свой план по возвращению Донбасса. По его мнению, вернуть неподконтрольные районы Донецкой и Луганской областей возможно после принятия закона об амнистии, проведения местных выборов и ряда других шагов. Свой план он назвал "тактикой мелких шагов, которым аплодируют все".

    Арсен Аваков. Архивное фото
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    По словам министра, реинтегрировать сразу всю территорию неподконтрольного Донбасса не удастся даже при участии миротворцев ООН. Он предложил взять сначала отдельно Горловку или Новоазовский район и вводить миротворцев поэтапно, а после — провести выборы по украинскому законодательству.

    При этом, как подчеркнул Аваков, неважно, кто победит на этих выборах. В большинстве случаев выберут кого-то с откровенно проимперскими взглядами, спрогнозировал он. Туда, как добавил министр, должна прийти центральная власть с украинскими полицейскими силами.

    Экс-министр экономики Виктор Суслов с удивлением отмечает, что все обсуждают так называемый "план Авакова", забывая, что министр МВД вообще не имеет полномочий высказываться по вопросам внешней политики от имени государства или даже правительства.

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    "Следовательно, он высказывается как частное лицо. При этом "план" полностью противоречит Минским соглашениям, одобренным СБ ООН, и потому не имеет шансов на реализацию", — пишет Суслов у себя в Facebook

    Скриншот с Facebook

    При этом политический обозреватель Вячеслав Калугин с возмущением задается вопросами: А где же план Авакова по борьбе с преступностью? Где громкие задержания и посадки воров в законе? Так как недели не проходит, чтобы в украинских городах не прогремел с десяток взрывов.

    "Для меня вопрос не в том, что именно предложил Аваков, и даже не в том, кто завтра из украинских министров отчебучит еще что-то подобное. Вопрос — в профессионализме…..представьте себе, чтобы министр внутренних дел Франции или Германии подготовил и неожиданно озвучил собственный план урегулирования войны на Донбассе. Или, допустим, такой политический финт позволил себе министр внутренних дел России. Скандал и неминуемая отставка, а в последнем случае, возможно, и не только", — высказывается Калугин у себя в Facebook. 

    Скриншот с Facebook

    В этой связи блогер Макс Бужанский с иронией добавляет: столица содрогается от автоматных очередей и взрывов гранат, зато у Авакова есть свой план реинтеграции Донбасса.

    "Это замечательно, что у Авакова есть свой план реинтеграции Донбасса. На фоне этого эпохального труда, навести порядок в столице, содрогающейся от автоматных очередей и взрывов гранат- раз плюнуть. Но, видимо, пересохло в горле", — пишет он у себя в Facebook

    Скриншот с Facebook

    В свою очередь представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник считает, что план министра МВД выглядит фантасмагорически и призван, вероятнее всего, напомнить об Авакове, которого Порошенко отодвигает от влияния на события в Донбассе.

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    Antikor.com.ua
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    Мирошник с удивлением отмечает: Аваков почему то уверен, что задача "миротворцев" выступить в вооруженном конфликте на стороне Киева, за которыми придет "полиция Авакова", проведет зачистку территории от политически неблагонадежных и организует местные выборы.

    "Это больше похоже на "влажные мечты" одиозного министра, которые вряд ли захотят реализовать члены СовБеза ООН, который должен принимать решение о проведении миссии и ее полномочиях. В этой роли т.н. "миротворцы" откровенно становятся стороной конфликта и никакой международный статус не спасает их от военного противодействия, как любого интервента или наемника", — пишет Мирошник у себя в Facebook. 

    Скриншот с Facebook

    Политэксперт Дмитрий Корнейчук иронично добавляет: "смешно наблюдать, как Аваков пыжиться, корча из себя важного политика".

    "Даже каких-то "пятикопеечных экспертов" нанимает, которые загаживают соцсети постами из серии "План Авакова по Донбассу — это великое Бе-бе-бе". Впрочем, какая политика —такие и аваковы с экспертами…", — пишет Корнейчук в Facebook. 

    Скриншот с Facebook

    Вместе с тем, директор центра по работе с проблемными активами Банка "Финансы и Кредит" Сергей Мотайло считает, что свой план Аваков обнародовал неспроста: этими программными заявлениями он начал предвыборную кампанию.

    "Этими программными заявлениями идет ощупь электората "НФ" и он реально сможет, имея медийную раскрутку и поддержку Запада через Арсения Петровича, быть в тройке лидеров первого тура!", — высказывает такое предположение Мотайло в Facebook. 

    Скриншот с Facebook

    Аналогичного мнения придерживается и политический эксперт Сергей Быков. По его словам, Аваков явно пытается повысить собственную политическую ликвидность.

    "Это может говорить о далеко идущих планах Арсена Борисовича

    1) Авакову необходимо поднять уровень персональной ликвидности, чтобы иметь больший вес при переговорах с потенциальными политическими партерами. 2) Аваков стремится занять место во главе правительственного стола после президентских выборов. Для этого также необходимо поднятие собственной ликвидности. 3) Аваков поднимает публичную ликвидность с целью показать несговорчивым мажоритарщикам, на кого нужно ориентироваться", — допускает Быков у себя в Facebook. 

    Скриншот с Facebook
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