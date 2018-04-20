Лавров обсудил с коллегой из Австрии миротворцев в Донбассе

КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что на переговорах с главой МИД Австрии Карин Кнайсль заявил о безальтернативности "Минска-2" по урегулированию в Украине и обсудил размещение миротворческой миссии в Донбассе.

"Говорили и по украинской проблеме. Мы исходим из безальтернативности полной реализации минского комплекса мер и в этом контексте мы рассмотрели ту роль, которую играет ОБСЕ в выполнении минских договорённостей, и возможности подкрепления этой роли через принятие резолюции СБ ООН об охране СММ ОБСЕ (специальной мониторинговой миссии — Ред.)", — заявил Лавров.

Киев добивается введения в Донбасс миротворцев ООН. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН в Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.