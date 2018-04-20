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    Лавров обсудил с коллегой из Австрии миротворцев в Донбассе

    Тема:

    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие (612)

    (обновлено: )55
    Глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров заявил, что обсудил с главой МИД Австрии Карин Кнайсль "украинскую проблему". Он также заявил о безальтернативности "Минска-2".
    Встреча глав МИД РФ и Австрии С. Лаврова и К. Кнайсль
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что на переговорах с главой МИД Австрии Карин Кнайсль заявил о безальтернативности "Минска-2" по урегулированию в Украине и обсудил размещение миротворческой миссии в Донбассе.

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    "Говорили и по украинской проблеме. Мы исходим из безальтернативности полной реализации минского комплекса мер и в этом контексте мы рассмотрели ту роль, которую играет ОБСЕ в выполнении минских договорённостей, и возможности подкрепления этой роли через принятие резолюции СБ ООН об охране СММ ОБСЕ (специальной мониторинговой миссии — Ред.)", — заявил Лавров.

    Киев добивается введения в Донбасс миротворцев ООН. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН в Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.

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