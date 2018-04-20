ЕС предложили назначить спецпосланника по Донбассу и Крыму

КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Парламентский комитет Ассоциации Украина — ЕС на заседании в Страсбурге рекомендовал Европейскому Союзу назначить спецпредставителя по вопросам Донбасса и Крыма. Об этом говорится в заявлении, сделанном по результатам седьмого заседания комитета.

"Европейский Союз должен сделать амбициозные предложения по своей собственной роли в урегулировании конфликта (в Украине — Ред.). например, путем назначения специального посланника ЕС по Восточной Украине и Крыму", — определили члены комитета.

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На комитете также выразили обеспокоенность из-за того, что "за время аннексии Крыма Россией на международной арене не предложили и не обговорили формат деоккупации полуострова".

Напомним, летом прошлого года США назначили своим спецпосланником по Украине Курта Волкера.