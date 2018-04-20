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    ЕС предложили назначить спецпосланника по Донбассу и Крыму

    (обновлено: )5801
    Парламентский комитет Ассоциации Украина - ЕС считает, что "Европейский Союз должен сделать амбициозные предложения по своей собственной роли в урегулировании конфликта в Украине".
    Флаги Евросоюза и Украины
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Парламентский комитет Ассоциации Украина — ЕС на заседании в Страсбурге рекомендовал Европейскому Союзу назначить спецпредставителя по вопросам Донбасса и Крыма. Об этом говорится в заявлении, сделанном по результатам седьмого заседания комитета.

    Управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний.
    Тарас Загородний, facebook
    Ассоциация с ЕС - это навязывание нам статуса сырьевого придатка - Загородний

    "Европейский Союз должен сделать амбициозные предложения по своей собственной роли в урегулировании конфликта (в Украине — Ред.). например, путем назначения специального посланника ЕС по Восточной Украине и Крыму", — определили члены комитета.

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    На комитете также выразили обеспокоенность из-за того, что "за время аннексии Крыма Россией на международной арене не предложили и не обговорили формат деоккупации полуострова".

    Напомним, летом прошлого года США назначили своим спецпосланником по Украине Курта Волкера

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