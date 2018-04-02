Ассоциация с ЕС это навязывание нам статуса сырьевого придатка - Загородний

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Ровно четыре года назад было подписано Соглашение об ассоциации Украины и Евросоюза. Это открыло путь для подготовки и полной реализации экономической части соглашения. Теперь Украина — ассоциированный член Евросоюза, а украинская экономика получила доступ к одному из самых богатых и объемных рынков в мире.

Во вторник, 20 марта, парламент Украины поддержал три евроинтеграционных законопроекта, которые были в повестке дня Рады. Также напомним, что при финансовой поддержке ЕС в Винницкой области создадут кластер "Яблоневый путь". Две территориальные общины получат — 17 млн грн на продвижение территорий, связанных с выращиванием яблок и местной продукции из них. Речь идет об организации брендовых фестивалей, создание и рекламу яблоневых туристических объектов, туристических маршрутов.

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Насколько это перспективный бизнес для сотрудничества с ЕС, и какие выгоды получила Украина от ассоциации с ЕС, рассказал управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний в эфире радиостанции Голос Столицы.

(текст публикуется на языке оригинала)

Наскільки Угода про асоціацію з ЄС себе виправдала для України?

— Поки що вона себе не виправдовує. Ми бачимо достатньо лицемірну поведінку ЄС, який фактично намагається нам нав'язати статус сировинного придатку до ЄС. Це вже стимулює фактично відтік працездатного населення до Європи. Це стимулює деіндустріалізацію країни, тобто хронічну бідність. Я вважаю, що правильно, якщо ми не виконали половину тих вимог, які перетворюють Україну на сировинний придаток. Треба виконувати те, що відповідає нашим національним інтересам. Тобто індустріалізація, залучення інвестицій, тощо. Наприклад, європейські партнери вимагають скасування мит на експорт сировини в ЄС, я вважаю, це неприйнятним. Не хочуть — до побачення. Треба з ними розмовляти теж, як вони з нами розмовляють. Тобто ми не можемо продавати туди тільки по квотах якихось мізерних свою продукцію, ми не можемо брати, фактично, участь у державних закупівлях, як вони наполягають, щоб вони робили все, що завгодно. Тобто є купа бар'єрів, які не дозволяють нашій економіці розвиватися. Слід відстоювати власні національні інтереси, і не слухати те, що вони нам розповідають, як треба розвивати економіку.

Взагалі зараз можливо вже постфактум переглянути квоти щодо постачання української продукції до країн ЄС або взагалі переглянути економічну частину цієї угоди?

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— Економічну частину важко буде переглянути. Але є ще правила СОТ, які дозволяють нам захищати власні ринки, боротися за кожне робоче місце, наполягати на експорті в першу чергу індустріальної продукції, тобто промисловості. Ніщо не заважає. Але поки що в нашому Мінекономіки знаходяться відверті лобісти імпортерів, які знищують нашу промисловість, як Нефедов, як Микульська тощо, які фактично нічого не роблять для того, щоб боротися за ринки, а відверто просто лобіюють інтереси іноземних виробників. Я думаю, що треба вирішувати питання з цими кандидатурами, тому що це вже неприйнятно, коли вони фактично виконують завдання транснаціональних корпорацій.

Дуже багато говорять зараз про стан зовнішнього управління, який в тих чи інших галузях проявляється в нас в Україні, і про вплив закордонних політиків на наш вітчизняний уряд. Чи можливо зараз зломити цю тенденцію? Facebook Олег Петренко Глава Нацслужбы здоровья: выходец из бизнеса - на бюджетных миллиардах

— Слід брати те, що потрібно нам, а не те, що вони хочуть. Є окремі галузі, які корисні, наприклад, встановлення верховенства права, залучення додаткових технологій, в першу чергу енергозбереження, тощо. Але це не означає, що ми повинні слухати все, що вони говорять. От зараз, наприклад, великий скандал, грантожерські організації вимагають фактично, щоб іноземці, які працюють на наших державних підприємствах, не здавали декларації. Що це означає? Тобто виходить такий євро-карго-культ, що начебто в Європі не крадуть, немає корупції, тощо. Знаєте, більш раціонально слід ставитися до іноземців. Якщо ми залучаємо іноземців, то конкретно повинно бути завдання: залучення нових технологій — раз, розширення ринків збуту нашої продукції — це два. А не ходити, надувати щоки і розповідати, які ми красиві іноземці, і нічого не робити. Тому в даному випадку я вважаю, що жорсткіше ставитися треба до захисту власних національних інтересів, і ніщо нам цього на заважає робити.

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В то же время, заместитель министра юстиции Украины по вопросам европейской интеграции Сергей Петухов заявлял, что ассоциация с ЕС заставляет считаться с Украиной на мировых рынках.

А директор общественной организации "Украинский центр европейской политики" Любовь Акуленко отметила, что Украина не успеет выполнить условия ассоциации с ЕС без батога.