Глава Нацслужбы здоровья: выходец из бизнеса - на бюджетных миллиардах

Инесса Другова, РИА Новости Украина

Национальную службу здоровья Украины возглавил Олег Петренко. И.о. министра здравоохранения Ульяну Супрун обрадовало, что ее команда пополнилась "таким сильным менеджером".

Национальная служба здоровья Украины — это новая организация, где будут разрабатывать медицинские тарифы, заключать договоры с медицинскими учреждениями страны и выделять им финансирование.

В распоряжении этой службы уже в следующем году будет почти сто миллиардов гривен бюджетных денег. Поэтому стоит особо внимательно присмотреться к главе новосозданного органа.

Олег Петренко медицинское образование получил в Винницком национальном медицинском университете им. Н.И.Пирогова, кроме того он имеет степень магистра менеджмента организаций здравоохранения Школы здравоохранения Киево-Могилянской академии и Маастрихтского университета. Также он является выпускником Украинской школы политических студий. Местом его первой работы стала международная семейная фармакологическая компания Boehringer Ingelheim. Там Петренко работал с 2003-го по 2005 год.

Позже он перешел в частную киевскую медицинскую клинику "Обериг", где проработал почти десять лет (до 2015-го). Последней его должностью в этой структуре был пост первого заместителя генерального директора. На момент назначения главой Нацслужбы Петренко работал заместителем генерального директора по вопросам стратегического развития столичной акушерско-гинекологической клиники ISIDA.

"Прозрачный и незаангажированный" отбор

Назначению Петренко главой центра по управлению деньгами, идущими за пациентом, предшествовал конкурс. Со стороны официальных контролирующих органов претензий к проведению конкурса не было. Что касается "общественного контроля", то главным его органом в медицине назначил себя Центр противодействия коррупции (ЦПК), возглавляемый Виталием Шабуниным. Отсутствие в составе ЦПК людей с медицинским образованием не мешает ему давать оценку едва ли не каждому значимому кадровому назначению в Минздраве. Так было при проведении конкурсов на посты руководителей Государственного экспертного центра Минздрава, Гослекслужбы, государственного секретаря министерства.

ЦПК опубликовал на своем сайте и одновременно на «Украинской правде» детальный анализ кандидатов на пост главы НСЗУ. Как следовало из этого документа, 12 из 14 претендентов имели проблемный бэкграунд — связи с фармкомпаниями, сомнительное политическое прошлое, недостаточную профессиональную компетентность, или, как минимум, были публичными противниками медреформы.

Лишь два кандидата, с точки зрения автора материала — члена правления ЦПК Александры Устиновой, имели незапятнанное прошлое и владели необходимыми навыками для руководства НСЗУ — заместитель директора клиники "Исида" Олег Петренко и экс-заместитель министра юстиции Андрей Вишневский. Комментируя профпригодность кандидата Олега Петренко представительница ЦПК указала, что тот имел "опыт менеджмента крупнейших частных клиник Киева", работал советником министра здравоохранения, а главное — был "одним из 12 экспертов, которые разрабатывали медреформу".

Как отмечает издание Комментарии, и сама Александра Устинова, и оба рекомендуемых ею кандидата — выпускники Украинской школы политических студий: Олег Петренко — выпускник 2006 года, Александра Устинова — 2014 года, а Андрей Вишневский — 2017 года. Все трое выступают в школе как лекторы и были знакомы задолго до конкурса.

И по удивительному стечению обстоятельств первое место на конкурсе занял Олег Петренко, а второе — Андрей Вишневский. Кроме того, сразу после объявления итогов конкурса Олег Петренко заявил, что «не представляет себе реализации проекта Национальной службы здоровья без Андрея Вишневского». И, по всей видимости, Вишневский станет заместителем Петренко.

О "прозрачности и неангажированности" избрания главы НСЗУ можно судить и по тому, что за две недели до конкурса было устранено препятствие, мешающее будущей победе Олега Петренко — Кабмин отменил норму о том, что участие в конкурсе могут принимать только госчиновники с опытом работы на руководящих должностях в медицине и самоуправлении.

Конкурсы разные, а результат неутешителен

За последние четыре года в госсектор приходило немало людей из бизнеса. Часть из них уже ушла, признавшись, что с системой бороться почти бесполезно, а часть изгнали с довеском в виде уголовных дел.

В 2016 году по результатам конкурса польский менеджер и рок-музыкант Войцех Балчун был назначен Кабинетом министров председателем правления ПАО "Укрзализныця". Получив новый пост, польский рокер продолжил свою активную гастрольную деятельность. Но это не самое печальное.

В декабре того же года стало известно, что Балчун и член правления УЗ Иренеуш Василевский заплатили 150 тыс. гривен своему знакомому эксперту Анджею Копцу за консультацию, которая полностью дублирует работу Войцеха Балчуна "Украинская железная дорога, европейский чемпион". При этом отчет размером в полторы страницы был написан от руки, и вся процедура заняла всего два часа.

Через год с небольшим Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что прокуратура и другие органы расследуют около 90 уголовных производств по фактам присвоения, растраты, завладения имуществом путем злоупотребления служебным положением должностными лицами "Укрзализныци". Поляка не спасло даже заступничество премьера и он вынужден был уйти в отставку.

В марте 2015 года председатель Государственной фискальной службы Украины, бывший инвестбанкир, Игорь Белоус подал в отставку, чтобы "правительство приняло решение о проведении профессионального отбора того человека, который достойно возглавит эту службу и продолжит те реформы, которые наработаны".

В результате проведенного конкурса ГФС возглавил Роман Насиров, долго работавший в бизнесе. Теперь экс-глава фискальной службы находится под следствием, его обвиняют в действиях, которые нанесли ущерб государству на 2 млрд гривен. В частности, Насирову инкриминируют сотрудничество с народным депутатом Александром Онищенко, во время которого Насиров переносил рентную плату за добычу полезных ископаемых, а нардеп проводил благодаря этому коррупционные схемы.

Конфликт интересов

Предполагается, что НСЗУ будет платить за конкретные услуги, оказанные пациенту врачом или медучреждением. Такой принцип работает в ряде западных стран. Но будет ли этот механизм в Украине прозрачным и эффективным, поскольку в законе о медроферме можно найти лазейки для распределения средств "правильным подрядчикам"?

По мнению главы Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец, деньги в условиях их нехватки будут распределяться в ручном режиме, что создает высокие коррупционные риски.

"Учитывая, что заключать соглашения с Национальной службой здоровья смогут частные клиники и предприниматели, это создает риск направления большинства средств в частный сектор за определенное вознаграждение. В условиях еще большего недофинансирования врачи будут увольняться из государственных медицинских учреждений и переходить в частный сектор для предоставления платных медицинских услуг, а государственные больницы будут закрываться", — написала Богомолец на своей странице в Facebook.

Хотя в Минздраве особо подчеркивают, что НСЗУ будет находиться под особым контролем, а все деньги — храниться на казначейских счетах, говорить о том, что это полностью исключит коррупцию пока рано.

"Надо будет посмотреть. Никогда нельзя сказать, как говорят, на берегу, какой будет улов. Поэтому сложно сказать, будет ли там коррупция, не будет.

Мне бы хотелось верить, что Национальная служба здоровья будет работать с новыми инструментами, скажем, будет вводить экономические инструменты новые, будет использовать оценку технологии здравоохранения, которая используется во всех странах мира для того, чтобы посчитать те или иные услуги, посчитать, нужны новые технологии, лекарственные средства будут включены в те или иные протоколы лечения. Поэтому очень много полномочий в этой службы, и всегда есть оговорка, когда эти полномочия концентрируются в новом месте.

Но сразу сказать, будет ли что-то плохо, будет хорошо, я думаю, что никто не может взять на себя такую ответственность», — сказал в эфире радиостанции Голос столицы доктор фармацевтических наук Константин Косяченко.

По его мнению, Петренко должен показать себя высокоэффективным, высококвалифицированным менеджером, который соберет настоящую команду и сделает так, чтобы эта структура работала абсолютно прозрачно.

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"Потому что нет ни одного, мне кажется, в нашей стране человека, который бы мог знать все, что делает эта служба здоровья. Она будет и закупать услуги, цену индикативную устанавливать на те или иные услуги, платить учреждениям здравоохранения, если деньги будут ходить за пациентом. Поэтому правильно, чтобы была создана правильная, профессиональная команда, и это было очень прозрачно и подотчетно", — подчеркнул Косяченко.