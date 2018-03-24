Медреформа - это бедная медицина для бедных

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Закон о медицинской реформе вступил в силу с 1 января 2018 года. Эксперты утверждают, что медреформа заработает только в том случае, если на нее будет выделяться достаточно финансовых средств. Что же реально изменилось в системе здравоохранения за первый квартал текущего года, обсудили эксперты на пресс-конференции в РИА Новости Украина.

Все отдадут в частные руки

Механизмы, заложенные в медицинскую реформу в Украине, а именно финансирование отрасли, не работают, заявил народный депутат, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения Сергей Мельничук.

"Отрасль финансируется, но на что идут деньги налогоплательщиков, которые платят единый социальный взнос? Деньги фактически идут не на лечение, не на зарплаты медикам, деньги идут на ремонты, на закупку медпрепаратов по завышенным ценам, на закупку медпрепаратов, которые не сертифицированы в Украине, на закупку медицинских аппаратов тоже по завышенным ценам. То есть, мы видим, что идет просто отмывание денег. Никакой реформы нет, есть просто визуализация, а реально это — профанация", — сказал Сергей Мельничук во на пресс-конференции в РИА Новости Украина.

По словам нардепа, посредством медреформы убивается государственная гарантия на предоставление медицинской помощи населению.

"Я в нескольких областях обнаружил, как действует медреформа. Начальники медицинских департаментов во главе с руководителями областей проводят через тендеры и отдают обслуживание населения в частные руки. И государственные структуры, которые могут населению давать бесплатную медицинскую помощь, или с большими скидками, фактически не имеют финансирования. Даже некоторым из них до сегодняшнего дня не утверждены штаты. То есть, фактически этим госучереждения останавливаются, а оплата из бюджетных средств идет на частные клиники. Таким образом мы видим коммерциализацию и уход в частные руки данных медицинских направлений. При этом будут банкротится государственные медицинские учреждения, я думаю, их скупят олигархи и сделают свой бизнес", — считает Мельничук.

Пшик и профанация

Как заявил ответственный секретарь Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко, сами же авторы, лоббисты и идеологи этой законов "О медицинской реформе" нарушают принятые законы вот уже три месяца.

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"Напомню, реформа стартовала с рассказов о том, что необходимо принять закон об автономизации лечебно-профилактических учреждений. В результате закон принят, но ничего не происходит. Говорили. Что больше прав получат лечебно-профилактические учреждения и их администрации, которые будут самостоятельно определять свою структуру, штатное расписание, вести хозяйственную деятельность и прочая, прочая, прочая. Но в результате ничего не произошло по причине того, что лечебно-профилактические учреждения как согласовывали свои структуры и штатные расписания с такими органами управления, как областные департаменты здравоохранения, районные управления и городские отделы здравоохранения, так и согласовывают. По сути — пшик и профанация. Но этим законом была легализирована дефиниция "платная медицинская услуга". После этого нам навязали еще два закона, один из которых о государственных финансовых гарантиях, который по сути является банальной схемой с созданием еще одного органа центральной исполнительной власти, и который изменил целевое назначение медицинской субвенции и внедрение платной медицины в нашей стране", — заявил Кравченко.

Эксперт напомнил, что в самом законе "О медреформе" содержится норма, что на медицинскую отрасль должно выделяться 5% ВВП Украины, и таким образом будет увеличено финансирование в 2018 году, однако по факту из госбюджета на медицину в этом году планируется потратить лишь 3,5% ВВП.

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"Обманули. Нет денег на реализацию даже этой псевдореформы. И кроме того, дефицит госбюджета в этом году составляет как раз 3-3,5% ВВП. Как вы думаете, за счет чего правительство будет экономить — за счет бюджета правоохранительных органов, МВД, Генеральной прокуратуры, Администрации президента? Нет. Они как раз будут экономить за счет социальной отрасли, в первую очередь, это медицинская отрасль. Поэтому ничего хорошего нас не ждет", — уверен Кравченко.

Волшебная eHealth

Кроме того, по словам эксперта, от внедрения электронной системы eHealth в первую очередь пострадают пожилые люди и жители сел.

"Нам Супрун рассказывала о eHealth — кнопочку нажал и все выздоровели. Но у нас в сельской местности проживает 40% населения, там свет дают два раза в неделю. К чему это приведет? У наших пенсионеров пенсия ниже прожиточного уровня, в селе люди выживают за счет собственного хозяйства. Вы представляете их и эту интернет-технологию? По результатам проверки Счетной палаты, кредиты по 200 миллионов, 210 миллионов долларов, взятые под eHealth у Мирового банка, не использованы, но Украина платит по 1,5 миллиона за депонирование этих денег в процентах. Это банальная профанация. Нас уничтожают, а деньги воруют", — подчеркнул Кравченко.

Президент Всеукраинского совета защиты прав и безопасности пациентов Виктор Сердюк обратил внимание, что новое финансирование медицинской отрасли начнется уже с лета нынешнего года. Однако для реализации этого механизма практически ничего не сделано.

"Буквально среди абсолютно чистого нормативного поля, где нет ни одного нормативного акта, приземлился начальник Национальной службы здоровья, который кроме того, что упомянут в соответствующем законе, его деятельность больше никаким образом не регламентируется. То есть, нет ни одного распоряжения, подзаконного акта. И второе, о чем говорили всегда реформофреники, или реформаторы, — это, что у нас будет большое счастье в связи с eHealth. еhealth — было основным базисом, они говорили, не работает Национальная служба здоровья. Так вот, eHealth тоже не существует, а существует некая модель, оболочка. Поэтому, как будет существовать эта eHealth никто не знает, государство вообще не говорит о том, что оно будет каким-то образом обеспечивать контроль персональных данных, как они будут собираться, тоже не известно — нет ни одного документа. Есть только три нормативных документа по сбору, передаче и хранению медицинской информации, и только три рекомендации по безопасности этого процесса из 22-х вообще переведены на украинский язык", — сказал Виктор Сердюк.

Кроме того, подчеркнул эксперт, абсолютно не обоснованы расчеты, заложенные в новую систему финансирования медицинской отрасли — 2 тыс. зарегистрированных пациентов на одного врача первичного звена.

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"Они не знают точно сколько, но приблизительно 20 тысяч врачей на первичном звене, приблизительно они, наверное, все равномерно распределены среди пациентов. Но абсолютно точно известно, что из этих приблизительно 20 тысяч, около 40% — это врачи пенсионного возраста, то есть они зарегистрируются один раз, и что дальше? Вся эта регистрация — филькина грамота", — подчеркнул Сердюк.

Опасный эксперимент

По убеждению Сердюка, для проведения медицинской реформы в стране нет денег.

"8 или 10 долларов в год на одного украинца на все здравоохранение — это просто фантастика. Если где-то что-то существует за такие деньги, нужно привозить сюда специалистов по организации из Европы и показывать, как можно за 10 долларов обеспечить систему — она плохая. За 20 долларов — в Молдове, в Белоруссии — в два раза больше, в Польше — 2 тысячи долларов, в Германии — 4,5 тысячи евро на одного гражданина страны. За 4,5 тысячи можно что-то реформировать, а что можно реформировать, а что за 10 долларов? Это бедная медицина для бедных людей. Это страшно опасная медицина, это медицина, которая убивает", — заключил Сердюк.

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