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    Общество

    Новые правила. В Минздраве рассказали, как вызвать врача на дом

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    В Минздраве считают, что возможность пообщаться со своим медицинским работником по телефону - одна из услуг, которая больше всего ценится пациентами.
    Врач скорой помощи. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Министерство здравоохранения Украины начинает переход на новую модель вызовов врачей на дом.

    Сергей Тарута. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "До сих пор все обращения пациентов в медицинские учреждения регистрировались в книге записи вызовов врачей на дом у работников регистратуры. После этого врач получал этот журнал и должен был отчитаться. Пациент и врач общались через регистратуру. Пациент не имел доступа к врачу, а врач — к пациенту, если проблема пациента могла решиться без визита врача,  договориться об этом врач и пациент не могли. С 13 марта отменяется Книга записи вызовов врачей на дом. Врач не будет обязанным отчитываться о посещении всех пациентов", — сообщает Минздрав.

    В министерстве отметили, что теперь пациент и врач смогут пообщаться по телефону и вместе решить о целесообразности визита.

    "Как показывает опыт европейских стран, возможность пообщаться со своим медицинским работником по телефону — одна из услуг, которая больше всего ценится пациентами", — резюмировали в Минздраве.

    Напомним, Министерство охраны здоровья с 13 марта отменило формы первичной учетной документации, назвав их "морально устаревшими".

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