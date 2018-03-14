Новые правила. В Минздраве рассказали, как вызвать врача на дом

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Министерство здравоохранения Украины начинает переход на новую модель вызовов врачей на дом.

"До сих пор все обращения пациентов в медицинские учреждения регистрировались в книге записи вызовов врачей на дом у работников регистратуры. После этого врач получал этот журнал и должен был отчитаться. Пациент и врач общались через регистратуру. Пациент не имел доступа к врачу, а врач — к пациенту, если проблема пациента могла решиться без визита врача, договориться об этом врач и пациент не могли. С 13 марта отменяется Книга записи вызовов врачей на дом. Врач не будет обязанным отчитываться о посещении всех пациентов", — сообщает Минздрав.

В министерстве отметили, что теперь пациент и врач смогут пообщаться по телефону и вместе решить о целесообразности визита.

"Как показывает опыт европейских стран, возможность пообщаться со своим медицинским работником по телефону — одна из услуг, которая больше всего ценится пациентами", — резюмировали в Минздраве.

Напомним, Министерство охраны здоровья с 13 марта отменило формы первичной учетной документации, назвав их "морально устаревшими".