Минздрав введет услугу "электронный рецепт"

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина.Общественного" заместитель министра здравоохранения Украины Роман Илык.
По его словам, уже после апреля 2018 запланированы пилотные проекты по запуску "электронного рецепта".
"Функция будет расширяться по тем учреждениях, которые будут приобщаться к новой системе здравоохранения. Очень важно, что сюда постоянно будут добавляться новые лекарства от различных заболеваний. В первую очередь — тех заболеваний, которые лечатся амбулаторно", — заявил Илык.
Илык напомнил, что в программу "Доступные лекарства" в 2018 году включат препараты от хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, депрессивных состояний и необходимые для здоровья матери и ребенка во время беременности.
Напомним, ранее Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками, ввела полный запрет на продажу, хранение и реализацию лекарственного препарата "Пектолван Ц".