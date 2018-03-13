Минздрав введет услугу "электронный рецепт"

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КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина.

Министерство здравоохранения в рамках программы "Доступные лекарства" введет услугу "электронный рецепт" в 5 регионах Украины, заявил в эфире " Общественного " заместитель министра здравоохранения Украины Роман Илык.

По его словам, уже после апреля 2018 запланированы пилотные проекты по запуску "электронного рецепта".

"Функция будет расширяться по тем учреждениях, которые будут приобщаться к новой системе здравоохранения. Очень важно, что сюда постоянно будут добавляться новые лекарства от различных заболеваний. В первую очередь — тех заболеваний, которые лечатся амбулаторно", — заявил Илык.

Илык напомнил, что в программу "Доступные лекарства" в 2018 году включат препараты от хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, депрессивных состояний и необходимые для здоровья матери и ребенка во время беременности.

Напомним, ранее Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками, ввела полный запрет на продажу, хранение и реализацию лекарственного препарата "Пектолван Ц".