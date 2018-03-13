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    Общество

    Минздрав введет услугу "электронный рецепт"

    (обновлено: )9301
    В программу "Доступные лекарства" в 2018 году включат препараты от хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, депрессивных состояний и необходимые для здоровья матери и ребенка во время беременности.
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    КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. 

    Лекарства. Архивное фото
    Украинское фото
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    Министерство здравоохранения в рамках программы "Доступные лекарства" введет услугу "электронный рецепт" в 5 регионах Украины, заявил в эфире "Общественного" заместитель министра здравоохранения Украины Роман Илык.

    По его словам, уже после апреля 2018 запланированы пилотные проекты по запуску "электронного рецепта".

    "Функция будет расширяться по тем учреждениях, которые будут приобщаться к новой системе здравоохранения. Очень важно, что сюда постоянно будут добавляться новые лекарства от различных заболеваний. В первую очередь — тех заболеваний, которые лечатся амбулаторно", — заявил Илык.

    Илык напомнил, что в программу "Доступные лекарства" в 2018 году включат препараты  от хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, депрессивных состояний и необходимые для здоровья матери и ребенка во время беременности.

    Напомним, ранее Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками, ввела полный запрет на продажу, хранение и реализацию лекарственного препарата "Пектолван Ц".

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