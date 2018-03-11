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    Ученые назвали лекарства, вызывающие мужское бесплодие

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    В ходе исследования биологи анализировали научные работы последних 40 лет. Ученые обратили внимание на то, что блокирование активности гистамина в долгосрочной перспективе оказывает отрицательное влияние на выработку тестостерона.
    Таблетки в руке. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 мар — РИА Новости Украина. Антигистаминные препараты, применяющиеся для борьбы с проявлениями аллергии, могут вызывать снижение мужской фертильности, сообщили ученые из аргентинского Института биологии и экспериментальной медицины в Буэнос-Айресе, их исследование публикует журнал Reproduction.

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    В ходе исследования биологи анализировали научные работы последних 40 лет, связанные с влиянием этих препаратов на здоровье разных животных. Ученые обратили внимание на то, что блокирование активности гистамина в долгосрочной перспективе оказывает отрицательное влияние на выработку тестостерона.

    Это, отмечают авторы работы, может привести к изменению формы сперматозоидов, снижению их активности и количества. Исследователи отмечают необходимость масштабных исследований на людях для понимания связи антигистаминных препаратов и фертильности. При этом биологи рекомендуют не злоупотреблять подобными лекарствами.

    Ранее сообщалось, что профессор психологии из американского Университета Флориды Лори Минц установила закономерность между качеством сексуальной жизни и продолжительностью сна.

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