Ученые назвали лекарства, вызывающие мужское бесплодие

КИЕВ, 11 мар — РИА Новости Украина. Антигистаминные препараты, применяющиеся для борьбы с проявлениями аллергии, могут вызывать снижение мужской фертильности, сообщили ученые из аргентинского Института биологии и экспериментальной медицины в Буэнос-Айресе, их исследование публикует журнал Reproduction.

В ходе исследования биологи анализировали научные работы последних 40 лет, связанные с влиянием этих препаратов на здоровье разных животных. Ученые обратили внимание на то, что блокирование активности гистамина в долгосрочной перспективе оказывает отрицательное влияние на выработку тестостерона.

Это, отмечают авторы работы, может привести к изменению формы сперматозоидов, снижению их активности и количества. Исследователи отмечают необходимость масштабных исследований на людях для понимания связи антигистаминных препаратов и фертильности. При этом биологи рекомендуют не злоупотреблять подобными лекарствами.

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